Lovitură cruntă pentru fata unui fost premier! Oana Roman, la capătul puterilor. Trăieşte o adevărată dramă. ”Dacă o vezi, nu o recunoşti.”

Oana Roman a povestit că mama sa a ajuns iar să fie internată din cauza problemelor de sănătate și că starea ei este din ce în ce mai rea. Vedeta a dus-o pe Mioara Roman la un azil de lux, dar o vizitează zilnic.

Fiica lui Petre Roman a mărturisit că mama ei a fost trimisă de urgență la spital, iar medicii se chinuie să o pună pe picioare.

„Azi, din păcate, a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite, pentru că nu se simțea bine. Am venit la Spitalul Colentina și cel puțîn pe secția unde este mama sunt impresionată pozitiv de cum arată și cum este tot personalul. O surpriză plăcută. E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune. Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.

Nu este pentru prima dată când sănătatea Mioarei Roman se înrăutățește. Mama Oanei a fost internată și în decembrie, dar organismul său nu a rezistat prea mult. În luna ianuarie, fosta soție a lui Petre Roman a fost infectată și cu COVID-19.

Momente de coșmar pentru familia Roman

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

„A avut și ea COVID. Nu am putut să o văd șapte zile. A fost greu pentru că nu am putut să merg la ea.

Din păcate, bătrânețea nu iartă pe nimeni. Eu sunt foarte împăcată cu faptul că știu că mama primește cele mai bune îngrijiri posibile având în vedere starea ei de sănătate.(…) Ea are nevoie zilnic și în permanență de îngrijire, de monitorizare, de diverse proceduri și tratamente kinetoterapeutice, masaj, medicamente și altele”, spunea, printre altele, Oana Roman la acea vreme.