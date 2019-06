Update. Mioara Roman, internată de urgență. Medicii au intervenit imediat. Fiica ei a făcut primele declarații

Fosta soție a lui Petre Roman, Mioara Roman, a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a acuzat o stare continuă de rău. Aceasta a rămas internată.





UPDATE: Mioara Roman a ajuns astăzi la Spitalul Floreasca, după ce s-a simțit rău. Fiica acesteia, Oana Roman, a făcut primele declarații despre starea de sănătate a mamei sale, ținând să precizeze că aceasta nu are nimic grav.

„Mama este ok. Are de luat un pumn de medicamente, pentru că are câte un pic din fiecare. Nu are o afecțiune anume gravă, dar și un început de diabet, și un pic la tiroidă, și un pic la aia și la aia… Și trebuie să ia destule pastile, dar altfel este ok. Merg în vizită la ea, vine în vizită la noi destul de des. Este ok. A trebuit să se mute iar. Îți imaginezi ce înseamnă pentru un om la 78 de ani. A fost o traumă, încă o traumă nemeritată de altfel. S-a mutat într-un apartament foarte frumos, iar astăzi mi-a spus că în sfârșit s-a acomodat.” a spus Oana Roman.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mioara Roman, în vârstă de 79 de ani, a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din București, după ce s-a simțit rău, potrivit România TV.

Potrivit primelor informații, medicii i-au făcut mai multe investigații și analize și, pentru moment, au decis să oțină internată, cel puțin în această seară.

Mioara Roman este fost soție a premierului post-decembrist Petre Roman. Cei Doi au împreună două fete, Catinca și Oana.

Acum ceva timp, fosta soție a lui Petre Roman a declarat că botoşăneanca Silvia Chifiriuc l-a „vrăjit” pe primul premier al României de după Revoluție în 2017. Potrivit acesteia Chifiriuc l-a santajat pe Petre Roman chiar cu copilul lor Petruș, în vârstă de nouă ani.

„Divorțul meu de Petre Roman e rezultatul activității politice, nu al diferitelor dudui cu care ar fi fost. În 34 de ani de căsătorie o fi fost prima sau ultima, duduia asta? Copilul nu a fost făcut pentru că și-a dorit Petre copii. A fost șantaj. El a încercat să se împace cu mine de multe ori, dar nu am vrut eu. Nu cred că este fericit. Nu!”, a povestit Mioara Roman.

Ea a mai povestit că Petre Roman nici măcar nu o mai căuta din cauza Silviei Chifiriuc.

„Petre nu mă mai cauta. Silvia Chifiriuc nu-l lasa nici macăr să mă sune! Nici cu fetele noastre nu se află în relații apropiate. Mă simt obosită, am racit. Mi-au adus fetele medicamente, dar în rest sunt singură”, a mai spus fosta soție a lui Roman la B1.

Mioara și Petre Roman au divorțat în anul 2007 după 34 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună un copil, Oana Roman, în vârstă de 41 de ani.

