Oana Roman, dezvăluire dureroasă despre soţul ei! Boala cruntă de care suferă Marius Elisei: Nu faci caterincă despre așa ceva

Scandalul de la Premiile Oscar în urma căruia Will Smith l-a pălmuit în direct pe Chris Rock a făcut înconjurul lumii. Prezentatorul Galei a făcut o glumă nesărată la adresa soției lui Will Smith. Aceasta s-a tuns zero după ce a anunțat că suferă de o boală serioasă, alopecie. Chris Rock a spus că ar trebui să joace într-un film având în vedere noul ei look: „Jada Pinkett-Smith, abia aştept să văd G.I. Jane II”, a spus prezentatorul. Gluma nesărată a generat o reacție neașteptată din partea lui Will Smith. Pe internet părerile despre incident sunt împărțite.

Marius Elisei a avut alopecie

Oana Roman a dezvăluit că partenerul ei Marius Elisei a suferit de aceeași boală pe care o are soția lui Will Smith. Alopecia este o boală serioasă care duce la căderea masivă a părului. Nu este o simplă problemă cosmetică, iar Oana Roman spune că nu se poate glumi pe acest subiect.

Vedeta a fost de multe ori victima remarcilor răutăcioase pe seama greutății ei și spune că nu tolerează glumele la adresa aspectului fizic sau al problemelor de sănătate ale unei persoane. Oana Roman a ținut să precizeze că nu tolerează însă violență făcând aluzie la palma pe care a primit-o Chris Rock de la Will Smith. Ea este însă de părere că prezentatorul Oscarurilor ar fi trebui pus să își ceară scuze în loc să fie lovit în direct.

Fără glume nesărate

În mediul online au apărut multe mesaje care îi iau apărarea actorului de comedie Chris Rock. Mulți oameni spun că a fost doar o glumă și că percepție ține de simțul umorului al fiecăruia. Oana Roman însă nu vede lucrurile așa. Vedeta spune că familia ei se poate pune în locul soților Smith care s-au simțit jigniți de remarcile lui Chris Rock.

„Apropos de cei care-și dau cu părerea fără să fi trăit nimic din ce comentează. Noi am trăit asta. Marius a avut alopecie și s-a ras în cap la un moment dat. A durat niște ani și lupta cu boala asta a fost foarte grea. Nu faci caterincă despre așa ceva. Punct”, a scris Oana Roman, pe InstaStory.