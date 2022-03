Drama uriaşă a Oanei Roman! Vedeta trăieşte un adevărat coşmar. Mama acesteia are mari probleme: „Terapiile de care are nevoie sunt zilnice”

Mioara Georgescu, mama Oanei Roman, a trecut prin momente cumplite în urmă cu două săptămâni. Aceasta se află într-un centru special de îngrijiri a bătrânilor, dar starea sa de sănătate s-a agravat. Fosta soție a lui Petre Roman a fost trimisă de urgență la spital.

Oana Roman le-a povestit fanilor pe rețelele de socializare că mama sa a avut mult de suferit din cauza problemelor de sănătate, dar tratamentul îi ține afecțiunea sub control. Vedeta a vizitat-o zilnic pe femeia care i-a dat viață și s-a asigurat că medicii o tratează corespunzător.

„Mama este bine, a avut și ea o perioadă grea, dar s-a recuperat și este ok. Mai ales acum când eu nu mă simt așa în formă sunt foarte liniștită să știu că este bine și îngrijită. Merg des la ea și aștept să vină vremea un pic mai caldă ca să pot ieși cu ea la terasa”, a declarat Oana Roman, pe InstaStory.

Chiar dacă Mioara Georgescu este supravegheată de medicii de la clinică, aceștia au recunoscut că fosta doamnă Roman are nevoie de terapie și tratamente. Mama Oanei Roman trebuie să fie atentă la sănătatea sa toată viața.

„Mama are nevoie de multe terapii și îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că-i place mult că are multă atenție și îngrijire acolo. O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des. Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are în funcție de ce nevoi are acum”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman i-a rugat pe fani să se roage pentru mama sa

Oana Roman încearcă cu toate puterile să își salveze mama. Vedeta a apelat și la ajutorul fanilor. Iubita lui Marius Elisei a considerat că o rugăciune sinceră este mereu bine venită.

„Am mai primit o veste proastă astăzi. Speram să o mai putem externa pe mama astăzi din spital. Din păcate, doctorii au decis să o mai țină. Au mai identificat o problemă pe care o avea. Nu o mai putem externa. Ea deja nu mai vrea să stea acolo, nu i place să stea în spital. Mă doare foarte tare că nu am cum să fiu lângă ea. Rugați-vă pentru sănătatea ei!”,a anunțat Oana Roman în urmă cu câteva săptămâni.