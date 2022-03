Liviu Dragnea are probleme grave de sănătate! Boala l-a pus la pat: Dezvăluiri îngrijorătoare despre fostul şef PSD

Liviu Dragnea are grave probleme de sănătate. Fostul lider al PSD se simte foarte rău și este la pat de câteva zile. Medicii i-au prescris și tratament cu antibiotice.

„Nu știm exact de la ce a început totul. Am avut săptămâna trecută o serie de întâlniri cu colegi din diverse regiuni. Altfel spus, a fost o perioadă foarte plină în care Liviu Dragnea a fost alături de noi. Însă cândva, pe parcurs, a răcit foarte tare. Medicul spune că are o aprindere la plămâni. De fapt, la un singur plămân, dar nu știu exact să vă spun diagnosticul, fiindcă nu mă pricep la treburile acestea medicale”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru impact.ro.

S-a crezut că are coronavirus

Inițial, apropiații lui Liviu Dragnea au crezut că s-a infectat cu coronavirus. „Astea au fost și primele noastre temeri. E mai bine să nu ai de-a face cu ăsta, nici măcar când pare că este pe final. Mai ales că mulți dintre cei care-l înconjoară s-au infectat cu COVID. După analize și teste am răsuflat ușurați. Însă nici cu aprinderea la plămâni nu te joci!“, a mai spus Codrin Ștefănescu.

Probleme la plămâni

Liviu Dragnea și-a anulat toate întâlnire și este țintuit la pat. A făcut și febră foarte mare și are nevoie de repaus pentru a se reface. „Trebuie să stea la pat, are temperatură, uneori trece și de 39 de grade, și se luptă cu boala. Plus tratamentul cu antibiotic. Cred că are o sensibilitate la plămâni. El spune că poate și zilele petrecute în închisoare au contribuit la această sensibilitate. Și vremea asta, de început de martie, cu temperaturile astea ce au scăzut brusc, poate avea și ea rolul ei. Nu știu ce să zic. Liviu Dragnea își va reveni repede. Cred că în curând va fi iar activ pe paginele sale sociale“, a mai declarat Codrin Ștefănescu

Liviu Dragnea a fost liderul PSD până acum trei ani. El a fost codamnat în 27 mai 2019, la trei ani și jumătate de închisoare, pentru fapte de corupție. A fost eliberat în 15 iulie 2021. Între timp s-a despărțit de Irina Tănase, iubita cu 30 de ani mai tânără.