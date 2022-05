Pericol uriaș pentru sănătate. Un produs cunoscut a fost retras din magazine

Lotul de bere rechemat de magazinele Lidl din Marea Britanie conține dioxid de sulf, deosebit de periculos pentru cei care au o sensibilitate la sulfiți sau dioxid de sulf.

Bere cu dioxid de sulf

Este vorba despre berea Starovice Czech Lager, dintr-un lot având un termen de valabilitate până pe 16 octombrie 2022, fiind îmbuteliată în sticle de 500 de ml.

Cei care au comercializat acest produs sunt sfătuiți să nu-l consume, mai ales dacă știu că au o anumită sensibilitate la astfel de conservanți. Mai mult, produsul poate fi returnat chiar și fără bon fiscal, clienții urmând a primi contravaloarea produselor cumpărate anterior, conform The Sun.

Pepeni cu pesticide retrași din magazinele din România

La noi în țară, ANSVSA a retras de pe piață un lot de pepeni verzi proveniți din Turcia, la care s-a descoperit un conținut mare de pesticide.

„Vă informăm că am fost notificaţi de către furnizorul SC Microfruits SRL să iniţiem retragerea de la comercializare şi de la clienţi a articolului menţionat mai jos. Motivul rechemării: depăşire valori admise de reziduuri pesticide – Bromopropilat şi Imidacloprid. În cazul în care aţi cumpărat produsul menţionat mai sus, vă rugăm să nu-l consumaţi şi să-l returnaţi în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până pe 13.05.2022, urmând să primiţi contravaloarea lui”, transmit cei de la ANSVSA.

Reprezentanții Carrefour anunță, de asemenea, că retrag lotul de pepeni proveniți din Turcia, comercializat între 18-29 aprilie.

„Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul descris mai sus, comercializate în perioada 18.04.2022-20.04.2022, să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele Carrefour până pe 13.05.2022, urmând să fie restituită contravaloarea în baza bonului fiscal”, mai anunță ANSVSA.

Micii, pericol uriaş pentru sănătate

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, singura organizație de utilitate publică în domeniul protecţiei consumatorilor, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 32 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor trage un semnal de alarmă! Micii, cârnaţii muştarul, ketchup-ul şi berea din supermarket-uri pot fi un real pericol pentru sănătatea ta.

Specialiștii au analizat din ce sunt făcuți micii. Aceștia au descoperit: aromă de carne, bambus, sfeclă roşie, fibre de cartofi, extract de drojdie, zahăr, proteine vegetale din fibră de mazăre, slănină, seu de vită, apă, dextroză, maltodextrină, hidrolizate proteice vegetale, supă de vită, supă de oase de vită, ulei de floarea soarelui, fibră de soia, fibre vegetale, arome, aromă de fum, ascorbat de sodiu, acid ascorbic, acetat de sodiu, acid citric, carmin, nitrat de potasiu, bicarbonat de sodiu, carbonaţi de sodiu, lactat de sodiu, izoascorbat de sodiu, procolor sau monoglutamat de sodiu.

Multe calorii „goale” din partea comercianților

„Sănătatea noastră se ascunde în sistemul digestiv, iar intestinul nu rezonează bine cu stabilizatorii (ex. difosfaţii, trifosfaţii etc), potenţiatorii de aromă (ex. monoglutamatul de sodiu), conservanţii sau cu diferitele arome de sinteză. Inflamaţia cronică reprezintă principala piedică care stă în calea longevităţii noastre, iar consumul mezelurilor nu face decât să activeze şi mai mult această problemă complexă.

De altfel, în literatura de specialitate întâlnim numeroase studii care asociază în mod direct declanşarea unor probleme serioase de sănătate precum astmul, anxietatea, boala Parkinson, pierderea vederii, obezitatea, tulburările de vorbire în urma ingestiei mono-glutamatului de sodiu, neurochirurgul Russell Blaylock subliniind în lucrarea Excitotoxinele: Gustul care ucide că acest potenţiator de aromă supra-activează celulele noastre nervoase până în punctul în care acestea mor. În acelaşi timp, nu trebuie să omitem că un cârnat întins pe pâine nu este însoţit de micronutrienţii care ne apără de bolile cronice, ci mai mult de acele grăsimi nesănătoase care amplifică nivelul inflamaţiei intestinale.

Cu alte cuvinte, comerciantul ne oferă atât cât primeşte din partea noastră, adică „multe calorii goale”, a explicat nutriţionistul Dumitru Bălan.