Loredana Groza, luată cu ambulanța. Imagini din mașina care a dus-o de urgență la spital

Chiar dacă a solicitat intervenția paramedicilor, starea de sănătate a artistei nu este de natură să îngrijoreze. Acest lucru reiese din faptul că artista a fost cea care și-a anunțat fanii în legătură cu aceste probleme de sănătate. Și nu a făcut-o oricum ci printr-o postare pe contul său de Facebook, făcută chiar din interiorul mașinii de ambulanță.

Aceasta și-a făcut un selfie din interiorul ambulanței și a postat fotografia pe rețelele de socializare, împreună cu un mesaj liniștitor, în limba engleză. Loredana Groza nu a dat explicaţii legat de motivul pentru care a avut nevoie de intervenția echipajului de ambulanță.

Singurul comentariu la poză a fost: „Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x“ – „Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru toată grija și sprijinul acordat Toată dragostea și recunoștința mea x”.

Fotografia a atras atenția internauților care au transmis numeroase mesaje cu urări de sănătate și însănătoșire grabnică. Mai mult, aceștia au pus întrebări referitoare la motivul pentru care artista a avut nevoie de o astfel de intervenție, însă curiozitatea nu le-a fost satisfăcută. Artista nu a dat alte detalii despre starea ei de sănătate.

O artistă pe cât de îndrăgită pe atât de controversată

Loredana Groza are 51 de ani și este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. Aceasta chiar dacă numeroșii săi fani i-au reproșat numărul mare de intervenții estetice la care a apelat.

În ultima vreme, artista a început să se afișeze în tot felul de ipostaze provocatoare, stârnind numeroase comentarii pe rețelele de socializare. În vreme ce unii au apreciat ceea ce face și noua sa imagine, alții au considerat că este nepotrivită cu vârsta sa.

Așa s-a întâmplat și cu una dintre ultimele sale fotografii, în care apare goală, într-o cadă plină de spumă. Imaginea a stârnit numeroase controverse, cu atât mai mult cu cât a apărut la scurtă vreme după ce Loredana a fost filmată, într-un videoclip, într-o biserică, în vreme ce se roagă.