Localitățile Vărbilău şi Şotrile au din nou apă potabilă, după criza apei de la barajul Paltinu

Localitățile Vărbilău şi Şotrile au din nou apă potabilă, după criza apei de la barajul Paltinu
Consiliul Judeţean Prahova a anunţat duminică faptul că localităţile Vărbilău şi Şotrile, afectate de criza apei de la barajul Paltinu, au primit aviz favorabil din partea Direcţiei de Sănătate Publică pentru consumul de apă potabilă. Doar comuna Aluniş rămâne în continuare sub restricţii.

Aviz favorabil pentru consumul apei în Vărbilău şi Şotrile

Direcţia de Sănătate Publică Prahova a emis aviz favorabil pentru consumul apei potabile în localităţile Vărbilău şi Şotrile, în urma analizelor de laborator efectuate pe probele prelevate din reţeaua de distribuţie. Potrivit Consiliului Judeţean Prahova, rezultatele indică respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

În acelaşi timp, localitatea Aluniş rămâne sub restricţii privind utilizarea apei potabile. Consiliul Judeţean Prahova a precizat că măsura se menţine până la obţinerea unui aviz favorabil din partea Direcţiei de Sănătate Publică.

Măsuri în continuare pentru asigurarea apei potabile la Aluniş

Procedurile de verificare a apei din localitatea Aluniş nu sunt finalizate, iar probele vor continua să fie prelevate şi analizate, conform protocolului stabilit de Direcţia de Sănătate Publică.

Barajul Paltinu

Barajul Paltinu. SUrsa foto: Facebook/Consiliul Județean Prahova

Operatorul regional Hidro Prahova continuă procesul de tratare a apei pentru ca parametrii să fie aduşi în limitele admise în cel mai scurt timp posibil, a precizat sursa citată.

Criza Apei din Prahova a afectat peste 100.000 de oameni

Criza apei potabile declanşată în judeţul Prahova pe 28 noiembrie, care a afectat peste o sută de mii de oameni, cinci spitale, agenţi economici şi instituţii, nu s-a încheiat odată cu reluarea distribuţiei în sistem centralizat în cele 13 localităţi unde furnizarea fusese sistată. Vineri, restricţiile au fost ridicate pentru şase localităţi, iar în restul zonelor măsurile rămân în vigoare până la confirmarea calităţii apei potabile de către autorităţi.

ESZ Prahova a transmis că a înaintat Ministerului Mediului și Administrației Naționale „Apele Române” documentele oficiale înainte de criza apei din Prahova și Dâmbovița, susținând că avertizările privind situația de la Paltinu au fost făcute cu aproape o lună înainte ca problema să devină publică.  

