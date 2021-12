Liviu Vârciu a făcut-o lată, iar Anda Călin l-a umilit instant. Ipostază jenantă în care niciun bărbat ar vrea să fie

Liviu Vârciu a îmbrăcat hainele soției sale, Anda Călin, iar gestul său a fost făcut public de către partenera vedetei de televiziune. Vârciu a fost surprins de soția sa în timp ce se expunea fără rețineri îmbrăcat în hainele ei. Mai exact, grăbit să iasă din casă, el i-a luat geaca soției sale fără s-și dea seama. A fost totuși atenționat, dar Anda Călin a împărtășit acest moment amuzant.

Liviu Vîrciu a plecat în fugă și nu a fost atent ce pune pe el

Anda Călin: Măi, băiatule… măi, măi, păsărică! Ce geacă frumoasă ai! E cam feminină așa, e și cambrată. O vând!

Liviu Vârciu: Ce faci, mă?! Mă pui ca manechin? Pleacă de aici!, a fost mesajul pe care l-a postat soția lui Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu și Anda sunt într-o relație de cinci ani și au doi copii împreună. După o perioadă foarte agitată, marcată de mai multe despărțiri și împăcări, artistul și bruneta au revenit la sentimente mai bune. Astfel că, în anul 2019 s-au mutat împreună.

„Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost „ce faci nevastă în oraş?’. Şi i-am spus că „am venit să fiu cu ochii pe el’. Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”.

„Când va fi, nu va fi ceva extravagant, va fi doar pentru noi şi atât”

„O dată ce ai doi copii… Am tot vorbit chiar înainte de a face primul copil, dar de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Am aflat că sunt însărcinată, am avut o preconcepţie de a face nuntă gravidă, după care am vrut să mă axez pe fetiţă, a venit pandemia. Însă acum nu mi se pare o necesitate într-o relaţie. Când va fi, nu va fi ceva extravagant, va fi doar pentru noi şi atât”, povestea soția lui Liviu Vârciu într-un interviu pentru click.ro.