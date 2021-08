Alex Velea a luat o decizie radicală și și-a șocat fanii pe rețelele de socializare. Schimbarea făcută de cântăreț

Alex Velea a simțit că este cazul să-și schimbe look-ul așa că a luat o decizie care i-a șocat pe fani. Cântărețul și-a vopsit părul într-o culoare foarte puternică, s-a pozat și a prezentat rezultatul pe rețelele de socializare. Soțul Antoniei chiar a vrut să producă senzație, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și a ales nuanța roz. Care cu siguranță nu poate să treacă neobservată.

Alex Velea a luat o decizie radicală în privința look-ului

Recent, Alex Velea a vrut să oficializeze relația pe care o are cu Antonia și a cerut-o în căsătorie pe cântăreață. Antonia a și dat detalii despre această decizie crucială pentru cuplu.

„A fost o perioadă frumoasă în care am creat o legătură puternică între noi, ca oameni întâi și abia apoi ca iubiți. Mi-a fost alături, este un om cald, calm și bun. Totul a decurs firesc și lucrurile s-au întâmplat de la sine. Am simțit chimie, atracție și a devenit în timp o relație, iubire.

„Important este că a trecut, că suntem fericiți, că suntem bine”

Știam că oamenii judecă ușor, pe informații care erau speculate, nu pe informații reale, așa că asta a fost calea cea mai „ușoară, să ne ascundem. Deși a fost extraordinar de greu să facem acest lucru. Important este că a trecut, că suntem fericiți, că suntem bine, că avem o familie frumoasă și că avem o relație solidă, cu multă iubire. Am simțit că este the one, că este cel lângă care vreau să îmi construiesc viitorul, o familie, o casă și tot ce mai poate un om visa în viața aceasta”, afirma Antonia pentru viva.ro.

Alex Velea spunea că, deși era atât de fericit lângă Antonia, a fost nevoit ca o perioadă de timp să se ascundă și să se ferească de gura criticilor. El a mai precizat că prima parte a relației au petrecut-o în casă, din cauza faptului că toată lumea îi judeca mult prea aspru.