Război într-o mare televiziune din România! Divele s-au certat pentru bani și notorietate

La spovedanie s-a ajuns după ce în presa tabloidă au apărut diverse variante despre conflictul pe care Simona Hapciuc l-a avut cu Ameri Nasrin, fosta colegă de emisiune de la Antena Stars.

Blondina care a participat la reality show-ul Survivor 2021 a fost invitată de Teo la Kanal D și a infirmat că s-ar fi bătut cu Ameri Nasrin. În schimb, diva care este și antrenoare de fitness a recunoscut că a existat un scandal.

Încă de la primele emisiuni, ea a simțit că nu este dorită de Ameri Nasrin. Bruneta se temea ca nu cumva să fie înlocuită de ultima venită la Antena Stars și a făcut totul pentru a-i face viața grea Simonei.

În cele din urmă, spre finalul colaborării lor, s-a ajuns la o confruntare dură. Producătorii emisiunii Teo Show au încercat să afle și varianta brunetei Nasrin, dar ea nu a dorit să comenteze.

Rivalitatea neștiută de la Antena Stars

În schimb, iată ce a spus Simona Hapciuc în cadrul emisiunii Teo Show: „Într-adevăr, o ceartă a fost. Dar nu a fost mai mult decât o ceartă. Nu am să știu niciodată de la ce a plecat, pentru că din prima zi în care eu am început să lucrez în emisiunea respectivă, am încercat cumva să-i intru pe sub piele, pentru că o vedeam că nu mă…

Da! Ea este acolo de la început, de opt ani. Au fost discuții pe această temă și nu avea absolut niciun motiv pentru care să se simtă în primjedie deoarece, de la început a fost foarte clar faptul că eu nu merg acolo să înlocuiesc pe cineva.

Eu mergeam acolo pentru că ei mai voiau un om în emisie. Chiar dacă eu am plecat, probabil ei vor aduce pe altcineva în locul meu. Nu avea niciun motiv de frică. Pur si simplu a fost o chimie care între noi două nu s-a putut lega.

Asta în condiția în care, de la început… Ajunsesem cumva la un moment dat, obosită de tensiune și de toate răutățile care veneau din partea ei… Voi știți că imediat îmi sărea țandăra…

A fost un război rece care a durat 4 luni

Am stat 4 luni fără să spun nimic. Era foarte răutăcioasă. Dacă se întâmpla ceva în emisiune… Să spun așa, un exemplu: când a spus producătoarei «păi așa se întâmplă când aduceți nulități în emisiune». Era vorba despre mine, eu eram adusă nouă.

Noi două nu prea reușeam să vorbim fiindcă mă evita destul de mult. Chiar și în timpul emisiunilor mă evita la modul în care vorbeam cu ea și se întorcea cu spatele. Primeam mesaje de la oameni… Se vedea pe ecran.

Eu am fost două săptămâni în probă, conflictul fiind de la început. Se vedea faptul că nu mă vrea acolo. După două săptămâni, eu am spus stop. Atunci, producătoarea – cea care m-a și angajat – m-a luat la o discuție și mi-a zis: «uite, tu nu mai trebuie să pui atât de mult la suflet, tu trebuie să fii puțin mai rece, tu gândește-te că ai un copil mic pe care trebuie să-l crești».

La mine se adunaseră foarte multe și eu ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară. Conform contractului, nu puteam să-mi dau demisia, că nu aveam bani să le plătesc clauza. Mă rugam de ei să mă dea afară.

A vrut să renunțe mai devreme, dar nu-i permitea contractul

Pe data de 18 i-am scris producătoarei că nu mai pot. Ajunsesem la terapie din cauza ei. Aveam momente când mă duceam acasă și plângeam. În ziua respectivă au avut loc două atacuri. Primul atac a fost când ea a spus: «în sfârșit, se curăță emisiunea!». A venit foarte fericită.

Al doilea atac a fost când a întrebat-o pe Olga, fata cealaltă din emisiune: «cu următoarea care vine ne împrietenim sau ne purtăm cum ne-am purtat cu asta?» Și prietena ei a răspuns: «noi nu ne împrietenim cu nimeni». Au început să râdă.

În baie, asta a fost greșeala mea… Faptul că fiind foarte nervoasă, am început să o înjur. Nu am înjurat-o pe ea. Am zis pe un ton pe care nu-l pot să-l reproduc: «Mai am o lună, lasă-mă în p–a mea în pace, nu te mai suport! Mi-ai făcut patru luni un calvar!»

În acel moment, ea a încercat să-mi dea cu palma, iar eu am prins-o de mâini și am împins-o. În momentul în care am împins-o, ea a început să țipe: «Săriți, ajutor că mă bate!» Nu a existat absolut nicio palmă pe care i-am dat-o.”