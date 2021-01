Fani sunt extaziați. Toată lume crede că Jador și altă concurentă de la Survivor formează deja o pereche. Este vorba despre frumoasa blondă Simona Hapciuc. Toată lumea se întreabă dacă cei doi se plac cu adevărat, sau sunt doar colegi.

Chiar și vechii colegi de la Puterea Dragostei, care îl cunosc bine pe Jador, au spus că i s-au „aprins călcâiele”.

Printre primele cunoștințe care au observat un „comportament” ciudat la Jador a fost Bianca Comănici.

Bianca, o altă concurentă de la Puterea Dragostei, a declarat că îl cunoaște bine Jador și știe ce gândește.

Ea este de părere că „Jador o să-și îndrepte atenția către Simona, deoarece este genul lui de femeie”. Si par să se potrivească foarte bine cei doi.

Jador, relație secretă cu o altă concurentă de la Survivor?

Cei doi concurenți de la Survivor se tachinează mereu, iar fanii interpretează rapid gesturile dintre cei doi.

La acest moment sunt vedetele show-ului TV. Jador și Simona se pare că fac „cea mai bună echipă”.

„Îl cunosc bine pe Jador, și știu că, la un moment dat, se va apropia mai mult de o fată. Știu și de cine i-ar plăcea, cine este genul lui.

Am văzut că s-a vehiculat că s-a uitat la o războinică sau că ar fi atras de Alexandra Stan. Vă spun eu că nu este așa.

Jador va fi apropiat de Simona Hapciuc, ea este genul de femeie de care să fie el captivat”, a declarat Bianca Comănici.

Ce spune alt prieten apropiat de-al lui Jador?

„Lui îi place să fie șeful într-o relație, dar am văzut că nici cu ea nu îi merge. O va da pe brazdă într-un final, în cazul în care va fi hotărât să facă acest lucru. Jador este imprevizibil”, a declarat un prieten de-al lui Jador.

Pe cine iubește Jador, de fapt?

Este vorba de o fostă prietenă de-a cântărețului, Georgiana. Jador a ținut mult la ea, dar recunoaște că a greșit mult față de ea.

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea.

Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit.

Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador, conform Cancan.