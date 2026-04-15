Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum, în toată lumea

Situația războiului din Iran a fost analizată, miercuri, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care au fost invitați Liviu Mihaiu și Octavian Hoandră.

Gazda emisiunii, Robert Turcescu, a prezentat o ipoteză vehiculată tot mai des în spațiul public, conform căreia Statele Unite ale Americii ar putea fi principalul beneficiar economic al instabilității din regiune. Argumentul central se bazează pe resursele energetice uriașe de care dispune Washingtonul și pe capacitatea acestuia de a suplini cererea globală în cazul unui blocaj în Orientul Mijlociu.

„Există podcasteri, și îți dau și exemplu, vreau să spun ideea, că nu numai la unul am întâlnit această idee. Care spune, înțelegem că e nasol cu tot ceea ce se întâmplă, dar America are gaz și petrol de exportat.

Mai ales după ce s-a întâmplat povestea cu Venezuela are și petrol de exportat, are gaz după ce de vreo 10 ani de zile scoate ca la balamuc gaz din gaz de șist și se vede că exportă deja în Europa foarte mult gaz din ăla lichefiat. Prin urmare, americanii vor avea de câștigat de pe urma acestor schimbări care au loc în Golf”, a explicat Robert Turcescu.

Discuția a subliniat transformarea SUA dintr-un importator net într-un gigant al exporturilor energetice, în special prin exploatarea gazelor de șist și livrările masive de gaz lichefiat (LNG) către Europa. În contextul în care rutele comerciale din Golf sunt afectate de conflictul cu Iranul, prețul hidrocarburilor crește, favorizând direct producătorii americani. Totuși, această perspectivă pur financiară este nuanțată de pierderile suferite la nivel diplomatic.

Liviu Mihaiu a oferit o contrapondere acestei viziuni economice, concentrându-se pe costul politic pe care Statele Unite îl plătesc în prezent. Jurnalistul consideră că, dincolo de profiturile industriei de armament sau ale sectorului energetic, imaginea Americii pe plan global traversează o criză fără precedent.

„Eu nu cred că SUA câștigă foarte mulți bani. Mă rog, câștigă cei care câștigă bani când e război. Neverending work. Asta întotdeauna. Dar în lume, ca imagine, nu cred că în existența sa, de la Războiul de independență, America a fost cu o reputație mai pătată și mai urâtă ca la ora asta în întreaga planetă”, a afirmat Liviu Mihaiu.