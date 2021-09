Liviu Dragnea acordă primul interviu după eliberare: La Rahova a fost ca-n iad. Live text

„Am o senzație foarte ciudată. Au trecut mulți ani de când n-am mai fost într-un studio de televiziune. La Rahova nu m-au invitat.

Prin intermediul bunului meu prieten Codrin Ștefănescu, prin intermediul contului său de Facebook, am fost întrebat de ce am ales Realitatea. Nu eu am ales Realitatea. În alte părți din care primisem semnale, nu am mai fost contactat din motive pe care nu le cunosc.

În penitenciar a fost ca-n iad. Din păcate, sistemul penitenciar din România este gândit greșit. Societatea greșește în ansambul că tratează acest subiect atât de superficial.

Ceea ce s-a înțeles acolo, în țările străine, și am înțeles și eu. Ei sunt interesați ca aceia care ies de acolo să fie mai puțin tentanți să comită o infracțiune.

În România se dorește să avem o țară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu. Mulți dintre cei care ies din penitenciar sunt tentați să comită infracțiuni mai departe din cauza modului în care au fost tratați acolo.

Nu este condamnat la ploșnițe, la frig, la înfometare… Ceea ce nu se înțelege este că pe termen mediu, nu neapărat lung, se intră și se iese. Cei care ies sunt predispuși în continuare să facă aceste infracțiuni și pentru că nimeni nu stă de vor

Am avut un regim preferențial negativ. În special după ce am avut acea discuție cu tine. Prin sistemul penitenciar. A doua zi după acea convorbire, au venit trei tineri de la ANP, ca să-mi ia o declarație și să explic de ce am vorbit politică în acel interviu. I-am rugat să se prezinte, să-mi spună cine sunt.

Mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis. Și am spus că e foarte important, pentru că face foarte mult rău. Și acea declarație a dispărut. Pe lege, nimeni de la ANP nu avea voie să vină să mă întrebe de ce am vorbit.

Au fost multe abuzuri împotriva mea. Se tot vorbea că am jacuzzi în cameră, că am tabletă. Am mânca la grămadă cu toți și din țiple, acele mezeluri feliate″, a declarat Liviu Dragnea.

