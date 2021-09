Dragnea reintră în joc. Cum se numește noul său partid. ”E născut din lacrimi și suferință. O să facă multe valuri”

UPDATE: Liviu Dragnea a anunțat că partidul Alianța pentru Patrie nu este partidul fondat de el și nici nu este sigur că dorește să dețină o funcție ca lider al formațiunii politice. Fostul președinte PSD a precizat că doar „sprijină foarte mult” partidul Alianța pentru Putere.

Știre inițială: Liviu Dragnea își face partid. Cum a luat naștere Alianța pentru Patrie

„S-a discutat foarte mult (n.r. despre formarea unei noi formațiuni politice) și primii care au vorbit că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Eu n-am spus nimic despre asta. Prin octombrie 2020 am avut o discuție cu Codrin, un om de mare caracter. Mi-a spus că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid.

Un partid în care să nu mai fie tot felul de infiltrați. Eu am spus că sunt de acord și că îl voi sprijini cu toată experiența mea. Și a găsit mai mulți prieteni de-ai lui. Oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori ai acestui partid, Codrin neimplicându-se la început, în faza de documente, de teama de a nu fi blocat.

Astfel încât el s-a înființat, Alianța Pentru Patrie. Este făcut site-ul, este făcută o aplicație. Alianța Pentru Patrie s-a născut din lacrimi și suferință. Dar și din dorința oamenilor care nu mai suportă ca resursele noastre naturale să fie folosite în beneficiul și pentru bunăstarea românilor.

„N-am făcut greșeala de a nu-mi iubi țara”

Puțină lume mai știe ce izvoare tămăduitoare există în această țară. Mediul, ecologia… Sunt sectoare în care România poate excela. Performanța școlară – unul dintre proiectele noastre era înființarea unei clase de excelență pentru elevi care să facă o facultate cu cei mai buni profesori și care să primească o sumă între 50.000 și 100.000 de euro pe an. Ținta finală pentru digitalizare trebuie să fie Biroul Unic. Care se poate face.

Acest partid nu este făcut degeaba. De ce am spus că nu mi-am făcut eu partid? Unii spun că eu nu am voie să am o funcție într-un partid. Un lucru e cert. Nu îmi poate lua nimeni dreptul de a vorbi cât timp sunt liber. Nu că nu mă mai interesează, dar am depășit noțiunea de teamă din 2016.

Atunci lucram cu foarte multe date statistice și economice, dar și cu această structură ocultă și atunci am zis că voi face tot ce pot pentru a o destructura. M-au întrebat mulți dacă am făcut greșeli. N-am făcut greșeala de a nu-mi iubi țara. Cei 4 membri…. Partidul va înființa un comitet de inițiativă care să înceapă activități.

El e legal constituit. E înregistrat. A ieșit fără să facă multe valuri. Am avut mari speranțe în Sorin Grindeanu. Sevil ar fi fost un ministru foarte bun”, a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la Realitatea Plus.