LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 91. Kadîrov amenință că va ataca Polonia. Un miliardar dă în judecată Rusia pentru distrugerea uzinei Azovstal

UPDATE 36: Kadîrov a declarat că intenționează să atace Polonia, a anunțat agenția de presă Nexta.

„Ucraina este deja o problemă închisă. Sunt interesat de Polonia. După Ucraina, dacă va exista un ordin, vom arăta ce suntem capabili să facem în 6 secunde. Ar fi bine să vă luați armele (polonezilor) de la mercenari”, a declarat liderul cecenilor.

Ulterior, Kadîrov a comentat și situația Ambasadei Poloniei din Moscova, care a fost stropită cu vopsea roșie, după ce anterior Rusia a cerut scuze oficiale din partea Poloniei și a amenințat cu viitoare represalii, pentru un protest de luni, în care un ambasador a fost stropit cu ceea ce părea a fi vopsea roșie într-un cimitir din Varșovia.

„Nu vom lăsa acest lucru fără răspuns, țineți minte”, a declarat Ramzan Kadîrov.

UPDATE 35: Miliardarul Rinat Akhmetov din Ucraina va intenta un proces împotriva Rusiei pentru 17-20 de miliarde de dolari din cauza distrugerii uzinei Azovstal și a deteriorării uzinei de fier și oțel Ilici din Mariupol.

UPDATE 34: Marina Ovsyannikova a primit Premiul Vaclav Havel al Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului pentru acțiunea sa împotriva războiului de la un post TV rusesc.

Ea a primit premiul în cadrul Forumului pentru Libertate de la Oslo.

Prin protestul său în direct, fostul editor al presei ruse, actual colaborator al cotidianului german Die Welt, „a apărat cea mai importantă etică jurnalistică, în ciuda amenințării represiunii de stat”, a precizat redactorul șef al Welt Group, Ulf Porschardt, într-un comunicat de presă.

UPDATE 33: Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat lansarea unui nou grup comun al Regatului Unit, UE și SUA pentru a contribui la sprijinirea eforturilor procurorului general ucrainean (OPG) de a documenta crimele de război și alte atrocități comise în Ucraina.

Noul mecanism, numit Grupul consultativ pentru crime de atrocitate (ACA), va „oferi consiliere strategică și asistență operațională unităților pentru crime de război ale Parchetului General, autoritatea legal constituită responsabilă cu urmărirea penală a crimelor de război și a altor atrocități din Ucraina”, a declarat Blinken.

„Deși Statele Unite și partenerii noștri sprijină o serie de eforturi internaționale pentru a urmări tragerea la răspundere pentru atrocități, BPO va juca un rol crucial în asigurarea faptului că cei responsabili de crime de război și alte atrocități sunt trași la răspundere”, a mai spus secretarul de stat SUA.

El a adăugat că „ACA va ține legătura cu Departamentul de Justiție în timp ce urmărește tragerea la răspundere în instanțele americane”.

Pe lângă eficientizarea eforturilor, ACA va oferi, de asemenea, o finanțare extinsă pentru echipa de procurori internaționali și alți experți în crime de război deja desfășurați în regiune, a declarat Blinken.

La începutul acestei săptămâni, un soldat rus în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui bărbat neînarmat, în primul proces pentru crime de război din Ucraina de la invazia Rusiei.

UPDATE 32: Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a condamnat o inițiativă a Moscovei care facilitează obținerea cetățeniei ruse de către ucrainenii din unele regiuni ocupate de Rusia.

„Eliberarea ilegală de pașapoarte în regiunile Herson și Zaporojie, precum și în Crimeea și în părțile temporar ocupate ale regiunilor Donețk și Luhansk, reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, a normelor și principiilor dreptului umanitar internațional și a obligațiilor Rusiei în calitate de putere ocupantă, în conformitate cu articolul 45 din Convenția de la Haga din 1907 și cu articolul 47 din Convenția din 1949 pentru protecția persoanelor civile în timp de război”, a informat ministerul într-un comunicat.

„Decretul președintelui Rusiei este nul din punct de vedere legal și nu va avea consecințe juridice. Această decizie nu va afecta cetățenia ucrainenilor de pe teritoriile ocupate temporar de Rusia”, se mai arată în document.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat miercuri un decret care simplifică procesul de acordare a pașapoartelor pentru ucrainenii din porțiunile ocupate din Herson și Zaporojie.

UPDATE 31: Ocupanții acumulează din nou trupe și echipamente în apropierea granițelor în regiunile Chernihiv și Sumy. Polițiștii de frontieră se tem de o nouă invazie rusă dinspre nord, relatează The Washington Post.

UPDATE 30: Autoritățile ucrainene au înregistrat peste 20.000 de crime de război, a declarat ministrul de interne Denis Monastirski.

Potrivit acestuia, ofițerii de aplicare a legii din Ucraina, împreună cu colegii străini, pregătesc materiale pentru „aducerea în fața justiției a criminalilor ruși”.

UPDATE 29: În regiunea Zaporojie, autoritățile de ocupație se pregătesc să elibereze pașapoarte rusești locuitorilor din zonă. Acest lucru a fost declarat de complicele invadatorilor Vladimir Rogov.

Vladimir Putin a semnat un decret prin care procedurile privind acordarea de cetățenie rusă și pașapoarte rusești ucrainenilor din Zaporojie și Herson vor fi accelerate.

UPDATE 28: Suprafața incendiilor de vegetație din Rusia s-a dublat în ultima perioadă.

Cele mai afectate cinci regiuni de incendii sunt:

Irkutsk Oblast (18.954 ha),

Krasnoyarsk Krai (15.479 ha),

Tuva (2.730 ha),

Khakassia (1.010 ha)

Tomsk Oblast (414 ha).

Acum, pădurile ard din nou, în regiunea Altai, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 27: Exercițiile militare ale țărilor NATO – Defender Europe 2022 – continuă în Europa. Soldații dislocați în partea de est a Poloniei s-au antrenat în poligonul de antrenament Ozhishe, care se află la 120 de kilometri de Belarus. Soldați polonezi, americani și francezi au luat parte la manevre.

UPDATE 26: Duma de Stat a Federației Ruse caută în mod activ „dușmani ai poporului”

Deputații au înaintat un proiect de lege care prevede pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru trecerea de partea inamicului.

UPDATE 25: În Melitopol, ocupat de trupele rusești, în viitorul apropiat va începe eliberarea pașapoartelor rusești. Acest lucru a fost anunțat de „primarul interimar” Galina Danilchenko, care colaborează cu invadatorii ruși, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 24: Inflația semnificativă și ratele ridicate ale dobânzilor din bănci riscă să ducă la incapacitate de plată în 70 de țări din întreaga lume, relatează The Wall Street Journal cu referire la administratorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Achim Steiner.

UPDATE 23: Doi soldați ruși luați prizonieri în Ucraina sunt suspecți într-un dosar penal privind încălcarea legilor și obiceiurilor de război. Potrivit procuraturii, invadatorii au tras dintr-un tanc asupra unei clădiri rezidențiale din Cernihiv.

Invadatorii riscă până la 12 ani de închisoare.

UPDATE 22: Doi presupuși luptători ai Grupului Wagner din Belarus au fost acuzați de uciderea unor civili în apropiere de Kiev, devenind astfel primii mercenari internaționali care se confruntă cu acuzații de crime de război în Ucraina.

Procurorii ucraineni au făcut publice numele și fotografiile a opt bărbați căutați pentru presupuse crime de război – inclusiv crimă și tortură – în satul Motizhin. Se crede că mai mulți dintre ei au luptat în Siria. Ei spun că cinci sunt soldați ruși, unul este un mercenar rus din cadrul Grupului Wagner, iar ultimii doi sunt mercenari belaruși, potrivit The Guardian.

Au existat rapoarte despre luptători wagnerieni pe teren în Ucraina, dar acestea sunt primele acuzații împotriva unor presupuși mercenari care ar fi servit și primii non-ruși acuzați.

Înființat în 2014 pentru a sprijini separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, Wagner ar fi construit de Evgheni Prigozhin, un puternic om de afaceri care are legături strânse cu Vladimir Putin și care s-a confruntat cu sancțiuni occidentale.

Rusia a folosit luptători plătiți pentru a-și întări forțele de la începutul războiului. Se estimează că a desfășurat între 10.000 și 20.000 de mercenari din Siria, Libia și din alte părți, inclusiv luptători ai Grupului Wagner, în ofensiva sa din regiunea ucraineană Donbas, a declarat luna trecută un oficial european.

Procurorii au declarat că Serghei Vladimirovici Sazanov, în vârstă de 51 de ani, născut în orașul Rechitsa din Belarus, a fost unul dintre cei aproximativ 300 de mercenari Wagner care au participat la o ofensivă din februarie 2018 în provincia siriană Deir ez-Zor. Aceștia au citat grupul de cercetare open-source InformNapalm.

Un alt bărbat, Alexander Alexandrovich Stupnitski, în vârstă de 32 de ani, originar din Orsha din Belarus, a fost identificat ca ofițer de legătură pentru plutonul de asalt al primei companii de recunoaștere și asalt a Grupului Wagner.

Cel de-al treilea bărbat identificat ca fiind membru Wagner, Serghei Sergheevici Sazonov, 33 de ani, este născut în Kaliningrad și se presupune că este șoferul vehiculului de comandă al Grupului Wagner.

UPDATE 21: Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că un plan italian de pace pentru Ucraina este o „fantezie”. Săptămâna trecută, ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, a prezentat liniile generale ale planului și a declarat că l-a discutat cu secretarul general al ONU, António Guterres, în timpul unei vizite la New York.

Planul ar implica grupuri internaționale precum ONU, UE și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care să acționeze ca facilitatori pentru a organiza inițial încetarea focului la nivel local, a declarat Di Maio la o conferință de presă organizată vinerea trecută în Italia.

Zakharova a declarat astăzi în cadrul briefingului său săptămânal: „Nu poți să aprovizionezi Ucraina cu arme cu o mână și să vii cu planuri pentru o rezolvare pașnică a situației cu cealaltă”.

Marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a văzut încă planul de pace italian, dar că speră să îl primească prin canale diplomatice.

Zakaharova a adăugat: „Dacă ei speră că Federația Rusă se va agăța de orice plan occidental, atunci nu au înțeles mare lucru”.

UPDATE 20: Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu soldații răniți în campania militară a Moscovei din Ucraina și i-a salutat ca pe niște eroi. Este prima întâlnire de acest gen de la invazia Rusiei în Ucraina.

Întâlnirile au avut loc la spitalul militar Mandrika din Moscova.

Putin a dat mâna cu bărbații și l-a întrebat pe unul dintre soldați despre fiul său cel mic, spunându-i: „Va fi mândru de tatăl său”.

„Aceștia sunt oameni care își riscă sănătatea și viața de dragul oamenilor și copiilor din Donbas, de dragul Rusiei. Sunt cu toții eroi”, le-a spus el oficialilor după ce s-a întâlnit cu răniții.

UPDATE 19: Prințul Charles a călătorit în România pentru a-și arăta solidaritatea față de refugiați și față de agențiile umanitare care încearcă să îi ajute.

UPDATE 18: Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat că Rusia încearcă să „șantajeze” comunitatea internațională, evocând posibilitatea deblocării porturilor din Marea Neagră în schimbul unei relaxări a sancțiunilor.

„Orice politician sau oficial străin care s-ar putea gândi să accepte acest joc ar trebui mai întâi să viziteze mormintele copiilor ucraineni uciși și să vorbească cu părinții lor”, a spus el.

Anterior, agenția de știri Interfax l-a citat pe ministrul adjunct de externe rus Andrei Rudenko, care a declarat că Moscova este pregătită să ofere un coridor umanitar pentru ca navele care transportă alimente să părăsească Ucraina, în schimbul ridicării unor sancțiuni.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră au fost blocate de la începutul invaziei rusești, care a început la 24 februarie. Peste 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate în prezent în silozurile din țară.

UPDATE 17: Secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, cere Rusiei, pe lângă alte voci ale liderilor internaționali, să permită Ucrainei să își exporte cerealele.

El spune că acest lucru ar ajuta țările în care penuria de cereale ar putea declanșa foametea.

Rusia trebuie „să facă ceea ce trebuie”, a declarat Wallace reporterilor la Madrid, unde s-a întâlnit cu ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles.

Dar el a respins cererea Rusiei de a ridica sancțiunile pentru a putea elibera exporturile.

În schimb, el sugerează că națiunile de la Marea Neagră, precum Turcia, ar putea escorta transporturile de cereale ucrainene.

UPDATE 16: Ar fi „prematur” să se ia în considerare un schimb de prizonieri cu Kievul înainte ca soldații ucraineni care s-au predat să fie judecați, afirmă ministrul adjunct de externe al Rusiei.

În comentariile raportate de agenția rusă de știri Interfax, Andrei Rudenko, a declarat că Moscova ar lua în considerare un schimb de prizonieri cu Kievul după ce luptătorii ucraineni care s-au predat vor fi „condamnați în mod corespunzător, condamnați”.

„Înainte de asta, orice discuție despre un schimb este prematură”, a spus el.

Aceasta vine după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat luni seara târziu că Kievul este pregătit pentru un schimb de prizonieri și a îndemnat aliații internaționali să facă presiuni asupra Moscovei.

Rămâne neclară soarta a sute de luptători ucraineni din oțelăria asediată din orașul Mariupol, situat în sudul țării, care au fost duși în zonele controlate de Rusia săptămâna trecută.

UPDATE 15: Portul Mariupol a fost complet curățat de mine și a început să funcționeze din nou, potrivit Ministerului rus al Apărării. Igor Konașenkov, un reprezentant al ministerului, a declarat că deminarea și demilitarizarea portului au fost finalizate, potrivit presei ruse.

Agenția de știri Tass a citat ministerul rus al apărării, care a declarat că peste 12.000 de obiecte explozive și arme au fost găsite și dezamorsate.

Ieri, Mihail Mizintsev, șeful Centrului Național de Control al Apărării din Rusia, a declarat că un „coridor umanitar” de la Mariupol spre Marea Neagră, cu o lungime de 185 km și o lățime de 3,2 km, era în curs de amenajare.

Dar nu s-a primit nicio veste din partea Ucrainei și nu este clar dacă în acest coridor există în continuare un risc de mine.

Adjunctul ministrului de externe de la Kremlin a declarat anterior că Rusia este pregătită să ofere o rută sigură de ieșire din Ucraina dacă sancțiunile vor fi ridicate și dacă Kievul va demina apele din apropiere.

UPDATE 14: Suedia nu finanțează și nu înarmează organizații teroriste, a declarat premierul Magdalena Andersson, ca răspuns la afirmațiile turcilor potrivit cărora ar fi o „cloșcă” pentru organizațiile teroriste.

Turcia se opune candidaturilor Suediei și Finlandei de a adera la NATO, acuzându-le că adăpostesc membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), un grup pe care îl consideră o organizație teroristă, și adepți ai lui Fethullah Gulen, pe care Ankara îl acuză că a orchestrat o tentativă de lovitură de stat în 2016.

„Nu trimitem bani către organizații teroriste, desigur, și nici arme”, a declarat Andersson la o conferință de presă de la Stockholm.

Reprezentanți ai Suediei și Finlandei se întâlnesc astăzi cu oficiali turci pentru discuții despre cererile lor de aderare la NATO.

Aceștia au nevoie de sprijinul tuturor celor 30 de membri ai NATO, dar Turcia s-a opus până acum candidaturilor lor.

UPDATE 13: Un fost comandant militar britanic a sugerat că războiul ar putea ajunge la un „impas” în următoarele luni – dar că este greu de prezis ce se va întâmpla după aceea.

Generalul Sir Richard Barrons, care a condus Comandamentul Forțelor Întrunite din Marea Britanie, a declarat că conflictul nu a ajuns încă la o perioadă de acalmie deoarece rușii continuă să facă progrese constante în est.

Dar el a spus că avansul ar putea ajunge la „un anumit punct culminant” în primăvară sau vară, de exemplu prin capturarea potențială a orașului Kramatorsk.

„Ceea ce nu știm este dacă acesta ar fi sfârșitul”, a spus el.

El a sugerat că atunci ar putea avea loc o încetare a focului, cu Ucraina cedând teritoriul – „inconștient” pentru mulți – sau o pauză în ostilități până când forțele de apărare vor avea puterea de foc necesară pentru „a se gândi serios să recupereze teritoriul”.

UPDATE 12: Când câinii au început să sape insistent într-un loc din pădure, sătenii din Zavalivka au chemat autoritățile. O echipă militară ucraineană a ajuns în scurt timp la fața locului în costume albe de protecție, îndepărtând cu grijă stratul superior de pământ. Au descoperit cadavrul unui bărbat, cu fața în jos și cu picioarele răsucite ciudat sub el. După uniforma sa reieșea clar că era un soldat rus.

La câteva săptămâni după ce nu au reușit să cucerească capitala Ucrainei, rămășițele trupelor rusești sunt încă descoperite în satele prin care au trecut sau pe care le-au ocupat în apropiere de capitala Kiev și în jurul acestora, relatează BBC. Dar Ucraina spune că Rusia nu arată prea mult interes pentru a le recupera.

Totuși, întârzierea în colectarea cadavrelor nu este specifică Moscovei.

Niciuna dintre părțile implicate în acest război nu este deschisă în privința numărului de victime suferite. Am vorbit cu mai multe familii ucrainene care spun că propriul lor guvern nu a fost deloc de ajutor în recuperarea rămășițelor soldaților ucraineni de pe câmpul de luptă.

UPDATE 11: Rusia a cerut ridicarea sancțiunilor impuse din cauza invaziei sale în Ucraina, ca parte a unei „abordări cuprinzătoare” menite să evite o criză alimentară globală. Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, dar a acumulat stocuri vaste pe care nu le poate trimite în străinătate din cauza blocadei rusești a porturilor sale.

Ministrul adjunct de externe de la Kremlin, Andrei Rudenko, a declarat că Rusia este pregătită să ofere un coridor umanitar care ar permite navelor o rută sigură pentru a ieși din Ucraina – dacă sancțiunile vor fi ridicate și Kievul va demina apele din apropiere.

Ieri, Uniunea Europeană a acuzat Rusia că folosește aprovizionarea cu alimente ca pe o armă cu repercusiuni globale.

Anterior, Ministerul britanic al Apărării a declarat că prețurile alimentelor la nivel mondial vor continua să crească în timp ce impasul continuă.

UPDATE 10: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Occidentul nu este unit în ceea ce privește problema aprovizionării cu arme și a altor tipuri de sprijin pentru țara sa.

„Unitatea se referă la arme. Întrebarea mea este: există această unitate în practică? Eu nu o văd”, a declarat acesta, vorbind în videoconferință la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Germania – cea mai mare economie europeană – s-a străduit să trimită armament greu Ucrainei în timpul conflictului, deși acest lucru nu a fost menționat în mod explicit de Zelenski.

El a mai fost citat spunând că incapacitatea Uniunii Europene de a conveni asupra unui al șaselea pachet de sancțiuni care vizează exporturile de combustibil rusesc a semnalat și mai mult lipsa de unitate.

UPDATE 9: Mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în Severodonețk, unde atacurile forțelor rusești se înmulțesc, potrivit guvernatorului din Luhansk, Serghei Haidai.

„Orașul este distrus non-stop”, a declarat acesta pentru televiziunea ucraineană. „Aruncă bombe din avioane… folosesc Grad și Smerch (sisteme de rachete cu lansare multiplă – n.r.) și artilerie”.

Serghei Haidai spune că „trupele ruse s-au apropiat suficient de mult pentru a-l bombarda cu mortiere” și afirmă că „situația din oraș este foarte dificilă” și a indicat că următoarele zile sunt critice.

⚡️The head of the #Luhansk regional administration, Serhiy Haidai, showed the destruction in #Severodonetsk, around which there are fierce battles. According to Haidai, the shelling of the city by the #Russian army does not stop, there are casualties. pic.twitter.com/SSYxDrh5Gc

