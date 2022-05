LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 90. 200 de cadavre descoperite în Mariupol. Un alt oraș din Donețk a căzut în mâinile rușilor. FOTO

UPDATE 43: Polițiștii de frontieră din Polonia și Lituania continuă să înregistreze încercări de a intra ilegal pe teritoriul UE dinspre Belarus. Gărzile de frontieră ale celor două țări au desfășurat un total de 70 de migranți ilegali veniți din partea Belarusului în ultimele 24 de ore.

UPDATE 42: Biserica Ortodoxă Rusă analizează o propunere a ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, de a-l canoniza pe generalul Imperiului Rus Alexandru Suvorov ca sfânt, relatează TASS.

UPDATE 41: Primul tren cu cereale din Ucraina a ajuns în Lituania. Apoi, încărcătura va merge în portul Klaipeda pentru a fi încărcată pe navele comerciale.

UPDATE 40: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova nu a văzut încă un plan de pace italian pentru Ucraina, dar că speră să îl primească pe canale diplomatice.

Săptămâna trecută, ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, a prezentat un plan de pace în patru etape pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a declarat că l-a discutat cu secretarul general al ONU, António Guterres, în timpul unei vizite la New York.

Planul prevede încetarea focului la nivel local pentru a permite evacuarea civililor, demilitarizarea liniilor de front, posibila neutralitate a Ucrainei, un acord între Rusia și Ucraina cu privire la viitorul Crimeei și al Donbasului și crearea unui nou pact de securitate european și internațional.

Luigi Di Maio a declarat că planul a fost propus și înalților oficiali reprezentând națiunile G7.

Anterior, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a respins planul Italiei într-un lung mesaj publicat pe Telegram.

UPDATE 39: Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, îndeamnă partenerii să accelereze livrările de arme și muniții.

UPDATE 38: În timpul îndepărtării molozului unei clădiri de apartamente din Mariupol, au fost găsite aproximativ 200 de cadavre, a informat consilierul primarului Peter Andriușcenko.

UPDATE 37: Ministrul francez pentru Europa, Clément Beaune, a declarat că este „convins” că Ucraina va face parte în cele din urmă din Uniunea Europeană, dar că acest lucru va dura ceva timp.

La începutul acestei luni, președintele Franței, Emmanuel Macron, a sugerat crearea unei noi „comunități politice europene” care ar crea o nouă structură ce ar permite o cooperare mai strânsă cu țările care doresc să devină membre ale UE.

Clément Beaune, care la începutul acestei săptămâni a declarat că ar putea dura între 15 și 20 de ani pentru ca Ucraina să adere la UE, a declarat astăzi reporterilor, citat de Reuters:

„Știm cu onestitate că este nevoie de timp și în acest timp nu ne putem permite să așteptăm pur și simplu. Trebuie să cultivăm speranța europeană. Proiectul comunității politice europene nu ar fi o alternativă”.

Următorul pas ar fi discutarea detaliilor inițiativei cu partenerii europeni, a adăugat Clément Beaune.

UPDATE 36: Presa rusă anunță că Mariupol și Saint Petersburg vor deveni orașe gemene.

Guvernatorul Beglov a mai spus că „Mariupol și Sankt-Petersburg sunt legate de o istorie și un viitor comun”.

UPDATE 35: Parlamentul Rusiei va lua în considerare eliminarea limitei superioare de vârstă pentru înscrierea în armată, un alt semn că țara se confruntă cu un deficit de infanterie pentru a-și continua ofensiva în Ucraina.

În prezent, rușii cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani și străinii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pot încheia un prim contract cu armata. Un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a Dumei de Stat din camera inferioară ar ridica complet această limită superioară de vârstă.

Doi membri ai partidului de guvernământ Rusia Unită, care au introdus legea, au declarat că această măsură ar permite armatei să utilizeze abilitățile profesioniștilor mai în vârstă.

Experții militari spun că Rusia se confruntă cu pierderi nesustenabile de trupe și echipamente în Ucraina, după o serie de eșecuri militare care au forțat Moscova să își reducă obiectivele de război.

UPDATE 34: Rusia a ocupat 20,7% din teritoriul Ucrainei. În prezent, ocupanții au pus stăpânire pe aproximativ 125.000 de metri pătrați din teritoriul ucrainean.

În același timp, pe 23 februarie 2022, 43.300 de kilometri pătrați sau 7% din teritoriul ucrainean a fost ocupat temporar.

UPDATE 33: „Sarcinile operațiunii speciale din Ucraina vor fi îndeplinite, Rusia nu aleargă după termene limită”, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, pentru ziarul Argumente și Fapte.

UPDATE 32: Mai multe informații despre problema aprovizionării cu cereale a Ucrainei și despre potențialele consecințe ale dificultăților de a le scoate din țară. Președintele Poloniei a spus că războiul ar putea provoca penurii de alimente în Africa de Nord care, la rândul lor, vor conduce la o migrație în masă spre Europa.

UPDATE 31: Marea Britanie nu intenționează să trimită nave de război britanice pentru a ajuta la scoaterea exporturilor de alimente, cum ar fi cereale, din portul ucrainean Odesa, blocat, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului, potrivit agenției de presă Reuters.

Ideea unui „coridor de protecție” de la Odesa a fost evocată de ministrul de externe lituanian și de ministrul britanic de externe Liz Truss, potrivit Times, cu posibilitatea ca o „coaliție a celor dispuși” să furnizeze nave.

Purtătorul de cuvânt a declarat că Marea Britanie va continua să lucreze „intensiv” cu partenerii internaționali pentru a relua exportul de cereale pe fondul blocadei „josnice” a lui Vladimir Putin. Dar au precizat că Marea Britanie nu va desfășura nave de război în Marea Neagră.

Anterior, secretarul britanic pentru Transporturi, Grant Shapps, a avertizat că penuria de alimente ar putea provoca mai multe morți decât războiul.

UPDATE 30: Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei raportează că Rusia a mutat un complex Iskander-M în regiunea Brest din Belarus.

UPDATE 29: Patru geniști ruși s-au aruncat în aer pe o mină în timp ce curățau uzina Azovstal, relatează consilierul primarului din Mariupol, Piotr Andriușcenko.

UPDATE 28: Forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Svitlodarsk din districtul Bakhmut din regiunea ucraineană Donețk, potrivit oficialilor ucraineni și Republicii Populare Donețk – o zonă din estul Ucrainei controlată de rebeli, formată de separatiștii pro-ruși.

Armata rusă a intrat în oraș în această dimineață, a declarat șeful administrației militare ucrainene din Svetlodar, Serghei Goshko, pentru un post de radio ucrainean.

Înainte de începerea războiului, Svitlodarsk avea o populație de 11.000 de persoane.

UPDATE 27: Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitri Kuleba, susține că „hoții ruși” fură grânele ucrainene pentru a le vinde în străinătate, precizând că acestea sunt încărcate pe nave, care vor trece apoi prin Bosfor – calea navigabilă îngustă care desparte partea europeană de cea asiatică a Turciei – pentru a fi vândute mai departe.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Rusia că folosește alimentele ca armă în războiul din Ucraina, explicând că Moscova confiscă cereale și blochează navele pe teritoriul pe care îl controlează. Consecințele deja se văd – creșterea prețurilor globale la alimente, îngrășăminte și energie.

UPDATE 26: Potrivit Forbes, forțele armate ruse au pierdut echipamente militare în valoare de 13 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina până în prezent.

UPDATE 25: Columbia va trimite o echipă de soldați în Europa pentru a instrui trupele ucrainene în domeniul deminării, a anunțat Ministerul Apărării pe site-ul său.

Ministrul Apărării, Diego Molano Aponte, a precizat într-un mesaj postat pe Twitter că unsprezece ingineri militari columbieni se vor deplasa într-o țară europeană vecină, nedeclarată, membră a NATO, pentru a instrui o parte dintre soldații ucraineni cu privire la perfecționarea procedurilor tactice de înlăturare a minelor și a altor explozibili.

Columbia este una dintre cele mai minate țări din lume. Decesele sunt încă frecvente, o consecință a deceniilor de lupte între guvern și grupurile armate.

UPDATE 24: Marea Britanie ia în considerare trimiterea de nave de război în Marea Neagră pentru a escorta și proteja navele care transportă cereale din Ucraina, relatează The Times.

UPDATE 23: Președintele filipinez Rodrigo Duterte: „Mulți spun că atât eu, cât și Vladimir Putin suntem criminali. Eu v-am spus de mult timp, filipinezilor, că eu chiar ucid. Dar eu omor criminali, nu omor copii și bătrâni”.

UPDATE 22: Liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi, l-a condamnat pe președintele Vladimir Putin într-o audiere în direct la tribunal, numindu-l un „nebun” care a declanșat un „război stupid” în Ucraina.

Alexei Navalnîi a fost condamnat anterior de un tribunal la nouă ani într-o colonie cu regim strict pentru fraudă și sfidare a instanței. Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile lui Alexei Navalnîi la adresa lui Vladimir Putin, despre care spune că a câștigat numeroase alegeri corecte în Rusia începând cu anul 2.000 și rămâne de departe cel mai popular politician al țării.

UPDATE 21: Locuitorii din așezarea Tyotkino, regiunea Kursk, au scris o scrisoare către Vladimir Putin pentru a se plânge de presupusele atacuri din partea Ucrainei. Ei cer o mai bună securitate la graniță.

UPDATE 20: În timp ce Vladimir Putin susține în continuare că nu există nicio intenție de a ocupa Ucraina, un steag rusesc a fost arborat pe piața principală din Melitopol.

UPDATE 19: Ucraina a interzis circulația în apropierea graniței cu Belarus, potrivit agenției de presă Nexta.

Restricțiile rămân în vigoare până la sfârșitul legii marțiale, a informat administrația regională Rivne.

UPDATE 18: Ofensiva rusă din regiunea ucraineană Donbas este „cea mai mare ofensivă pe teritoriul european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, potrivit ministrului ucrainean de externe, Dmitri Kuleba.

Kuleba i-a îndemnat pe aliații Ucrainei să accelereze furnizarea de arme și muniții către țară, în special sisteme multiple de lansare a rachetelor (MLRS), artilerie cu rază lungă de acțiune și transportoare blindate de personal (APC).

„Ofensiva rusă din Donbas este o bătălie nemiloasă”, a declarat Dmitri Kuleba, adăugând că este prea devreme pentru a concluziona că Ucraina are deja toate armele de care are nevoie.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a informat că a efectuat lovituri aeriene asupra unui depozit de arme din regiunea Donbas de est, folosit pentru a stoca obuze pentru obuzierele americane M777, un tip de armă de artilerie care trage obuze asupra țintelor pe traiectorii înalte.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

UPDATE 17: Severodonețk, din estul regiunii Donbas, se află încă sub controlul Ucrainei, în ciuda bombardamentelor forțelor rusești asupra orașului, a afirmat guvernatorul regional.

Rusia și-a reorientat efortul de război către Donbas – format din regiunile Luhansk și Donețk – și mulți cred că președintele Vladimir Putin ar putea revendica victoria în război dacă Moscova preia controlul asupra regiunii.

Dacă Rusia cucerește Severodonețk, va controla aproape tot Luhanskul.

Guvernatorul regional Serghei Haidai a scris pe Telegram că „rușii și-au concentrat aproape toate forțele, și anume 25 de grupuri tactice de batalioane, pentru a cuceri orașul”.

Forțele rusești bombardează centrul orașului „haotic și neîntrerupt”, în timp ce în satele din jur au loc bătălii, a precizat el.

Patru civili au fost uciși într-un bloc de blocuri înalte ca urmare a bombardamentelor de luni, a precizat el. Informațiile nu au putut fi verificare în mod independent.

Four civilians were killed in #Severodonetsk in the last 24 hours, reports head of #Luhansk military regional administration Serhiy Haidai. pic.twitter.com/cxEkXGNWHL

„Este foarte dificil să evacuăm oamenii”, a mai transmis guvernatorul regional.

UPDATE 16: Delegații la nivel înalt din Suedia și Finlanda urmează să sosească marți seară în Turcia pentru discuții cu ministrul de externe cu privire la cererile lor de aderare la NATO, relatează canalul de știri NTV.

Vizita are loc în urma obiecției gazdei față de aderarea celor două țări la NATO.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat anterior că niciuna dintre cele două țări nu ar trebui să se deranjeze să viziteze pentru a încerca să convingă Turcia de candidaturile lor.

Fără sprijinul tuturor membrilor NATO – inclusiv al Turciei – Suedia și Finlanda nu pot adera la alianța militară.

UPDATE 15: Părinților recruților de pe crucișătorul Moskva li se cere să semneze declarații că fiii lor „au murit în urma dezastrului”, relatează Novaya Gazeta.

UPDATE 14: Începând cu data de 24 februarie, forțele armate ruse au lansat 1.474 de lovituri cu rachete împotriva Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Au avut loc peste 3.000 de lovituri aeriene ale avioanelor și elicopterelor din Rusia, a mai spus președintele ucrainean.

UPDATE 13: Lipsa de cereale și alimente din cauza războiului din Ucraina ar putea avea consecințe grave la nivel global, a avertizat ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps.

Secretarul de stat pentru transporturi s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, ministrul infrastructurii Oleksander Kubrakov, pentru a discuta despre modalitățile de exportare a cerealelor din țară după ce Rusia a blocat principalele porturi maritime ale Ucrainei.

Dificultățile din jurul exporturilor de alimente au făcut ca prețurile globale să crească vertiginos de la începutul războiului, în condițiile în care Rusia și Ucraina produceau aproximativ 30% din oferta mondială de grâu înainte de conflict.

Vicepremierul ucrainean Iulia Sviridenko a cerut ajutor pentru a crea un „pasaj sigur” care să permită cerealelor blocate în Ucraina să fie exportate din țară, avertizând că blocada ar putea duce în curând la foamete în lume.

UPDATE 12: Latvia, Estonia, Lituania și Slovacia vor cere UE să direcționeze activele rusești înghețate de UE pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. a relatat Reuters cu referire la textul unei scrisori comune care va fi prezentată miniștrilor de finanțe din UE pe 24 mai.

UPDATE 11: Rusia ar putea înființa o bază militară în orașul ocupat Herson, a transmis Reuters, citând mass-media ruse.

UPDATE 10: Ministrul de externe al Rusiei a afirmat că Moscova ar lua în considerare ofertele Occidentului de restabilire a legăturilor, dar deocamdată se va concentra pe dezvoltarea relațiilor cu China.

Serghei Lavrov a acuzat țările occidentale că au îmbrățișat „rusofobia” de când Moscova a lansat „operațiunea militară specială” în Ucraina, așa cum definește Kremlinul invazia sa.

Obiectivul Moscovei este acum de a dezvolta în continuare legăturile cu China, a spus ministrul rus. Rusia se va baza „doar pe noi înșine și pe țările care s-au dovedit a fi de încredere și care nu dansează pe muzica altor cimpoieri”, a spus el.

UPDATE 9: Numărul militarilor americani din Europa a crescut cu 30% în cele trei luni de război din Ucraina, a declarat Mark Milley, șeful Statului Major al SUA, Mark Milley.

Anterior, armata americană avea aproximativ 78.000 de militari în Europa, iar acum 102.000.

UPDATE 8: Lumea „navighează într-o oră întunecată din istoria noastră comună”, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, a declarat Joe Biden în fața aliaților asiatici. Războiul este o „problemă globală”, subliniind importanța apărării ordinii internaționale, a spus președintele american.

Joe Biden s-a întâlnit la Tokyo cu liderii Japoniei, Australiei și Indiei, în prima sa vizită în Asia în calitate de președinte.

Cele patru țări cunoscute colectiv sub numele de Cvadruplu discută despre preocupările economice și de securitate, inclusiv despre influența crescândă a Chinei în regiune, precum și despre diferendele lor cu privire la invazia rusă.

Premierul japonez Fumio Kishida a fost ecoul comentariilor lui Joe Biden, afirmând că un astfel de război nu ar trebui să aibă loc niciodată în Asia.

Joe Biden a promis că SUA va colabora cu aliații pentru a conduce răspunsul global, reiterând angajamentul lor de a apăra ordinea internațională și suveranitatea „indiferent de locul în care au fost încălcate în lume”.

Până în prezent, India este singurul membru al Cvadruplului care a refuzat să critice direct Rusia pentru război. În remarcile sale de deschidere de la summit-ul de marți, premierul indian Narendra Modi nu a menționat problema.

UPDATE 7: După cum am relatat anterior, Rusia își intensifică operațiunile în regiunea Donbas din estul Ucrainei și încearcă să închidă unele dintre orașele cheie. Într-un discurs video, președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse au organizat un „masacru” în Donbas, încercând să distrugă „tot ceea ce trăiește” în regiune.

Severodonețk, cel mai mare oraș aflat sub control ucrainean în provincia Luhansk, a cunoscut recent unele dintre cele mai dificile lupte de până acum, deoarece forțele rusești încearcă să încercuiască orașul.

UPDATE 6: Naționaliștii ruși critică din ce în ce mai mult eșecurile „operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina și cer noi acțiuni, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului din SUA.

Veteranii și analiștii militari solicită din ce în ce mai mult o mobilizare suplimentară „pe care Kremlinul probabil că nu vrea și nu poate să o urmărească pe termen scurt”, a informat Institutul pentru Studiul Războiului.

Adunarea tuturor ofițerilor ruși, o asociație independentă a veteranilor pro-ruși, i-a cerut președintelui Vladimir Putin „să recunoască faptul că forțele rusești nu mai sunt doar de-nazitice în Ucraina, ci duc un război pentru teritoriile istorice ale Rusiei și pentru existența acesteia în ordinea mondială”, relatează reprezentanții institutului american.

Ofițerii ar fi cerut, de asemenea, pedeapsa cu moartea pentru dezertorii ruși.

Adunarea a declarat că Moscova nu a reușit să își atingă obiectivele în trei luni de zile, mai ales după o traversare eșuată a unui râu în care un batalion rusesc și-a pierdut aproape toate vehiculele blindate în această lună.

Acest eveniment „i-a șocat pe observatorii militari ruși și i-a determinat să pună la îndoială competența Rusiei”, a transmis, anterior, Institutul pentru Studiul Războiului.

UPDATE 5: Rusia își sporește intensitatea operațiunilor în regiunea Donbas, din estul Ucrainei, a informat Ministerul britanic al Apărării. Forțele ruse încearcă să încercuiască Severodonețk, Lischansk și Rubinie.

A existat o rezistență puternică din partea ucrainenilor, forțele ocupând poziții defensive bine săpate, a mai transmis Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Capturarea de către Rusia a Severodonețk ar însemna ca întreaga regiune Luhansk să fie plasată sub ocupație rusă, potrivit ministerului britanic.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2022