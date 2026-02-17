Lista de beneficii pe care le are CEO-ul de la Starbucks. Privilegiile stârnesc invidie și în curțile rivalilor

Starbucks a anunțat că directorul general Brian Niccol va putea utiliza fără costuri avionul companiei inclusiv pentru deplasări personale, decizia fiind justificată prin considerente de securitate, anunță NY Post. Schimbarea de politică ar putea crea presiune și asupra altor companii listate să acorde beneficii similare directorilor executivi.

Potrivit companiei, măsura a fost adoptată în urma unei analize interne privind riscurile de securitate.

„Asasinarea directorului executiv al UnitedHealthcare a oferit o oportunitate unică pentru consiliile de administrație de a avea acoperire pentru a ceda dorinței unui CEO de a călători cu un avion privat”, a declarat un membru al consiliului de administrație al unei companii listate la bursă, care se confruntă cu presiuni similare.

Un purtător de cuvânt al Starbucks a explicat că decizia a fost luată după o „evaluare de securitate a riscurilor”, iar „Consiliul de Administrație al Starbucks a decis să consolideze măsurile de securitate pentru Brian. Aceasta a inclus decizia Consiliului de a-i impune lui Brian să utilizeze aeronave private pentru toate deplasările. Odată cu această cerință, Consiliul a stabilit, de asemenea, că un proces de revizuire trimestrială oferă o supraveghere mai adecvată”.

Documentele depuse la Securities and Exchange Commission arată că evaluarea a identificat „actori credibili de amenințare” care îl vizează pe Niccol.

În septembrie 2025, Starbucks a eliminat plafonul anual de 250.000 de dolari pentru utilizarea avionului în scop personal. Totuși, surse din mediul corporativ contestă ideea că decizia ar avea strict legătură cu securitatea.

„Nu era ca și cum zbura la clasa economică și exista temerea că ar fi în pericol”, a afirmat un director din cadrul unei companii listate. „Zbura deja cu avion privat pentru călătorii personale — îi place clar să zboare privat… doar că acum nu mai rambursează companiei costurile.”

Starbucks se află constant între primele 150 de companii din SUA după capitalizare bursieră, fiind evaluată la peste 100 de miliarde de dolari. Brian Niccol a preluat conducerea în septembrie 2024, într-un moment în care compania se confrunta cu scăderi ale vânzărilor. Pentru trimestrul încheiat la 28 decembrie, vânzările din SUA au înregistrat o creștere de 4%.

Noua politică ar putea încuraja și alte firme, inclusiv mai mici, să adopte măsuri similare. Totuși, unii membri ai consiliilor de administrație avertizează că astfel de beneficii pot deveni un punct sensibil în perioadele în care performanța financiară este sub așteptări.

„Utilizarea avionului privat devine rapid parte din discursul despre o structură de costuri umflată atunci când investitorii sunt nemulțumiți de performanța companiei”, a subliniat membrul consiliului de administrație. „Primul lucru la care se uită sunt beneficiile, pentru că sunt ușor de atacat și oferă un mesaj simplu că firma cheltuie prea mult pe deplasări personale.”