Lionel Messi, meci de adio pentru Argentina, în fața propriilor suporteri. Final de vis pentru campionul mondial

Lionel Messi, meci de adio pentru Argentina, în fața propriilor suporteri. Final de vis pentru campionul mondial
Lionel Messi (38 de ani) a jucat, joi, ultimul meci pentru echipa națională, pe teren propriu. Argentina a evoluat la Buenos Aires, contra Venezuelei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 și s-a impus cu 3-0, conform espn.com.

Lionel Messi a reușit „o dublă” la ultimul meci jucat pe teren propriu cu Argentina

Superstarul „pumelor” a avut un final de vis și a marcat de două ori în minutele 39 și 80. Celălalt gol al gazdelor i-a aparținut lui Lautaro Martinez în minutul 76.

Argentinienii erau deja calificați la World Cup, competiție ce va fi găzduită vara viitoare de SUA, Canada și Mexic. La finalul confruntării cu Venezuela, Messi a fost întrebat davă va evolua pentru naționala țării sale la turneul final. „Vom vedea”, a răspuns, evaziv, atacantul de la Inter Miami. Care a marcat de 114 ori în 194 de partide jucate pentru prima reprezentativă. Cu care, în 2022, în Qatar, a devenit campion mondial. Al treilea titlu suprem al argentinienilor, după cele din 1978 și 1986.

Campionatul Mondial de Fotbal

Trofeul Campionatului Mondial de Fotbal / sursqa foto: dreamstime.com

Atacantul, emoții profunde la finalul partidei de la Buenos Aires

„Sunt atât de multe emoții pe care le simt acum, am trăit atât de multe lucruri pe acest teren. Este întotdeauna o bucurie să joc în Argentina, în fața propriului public. Ne-am bucurat de fiecare meci, an după an, timp de mulți ani. Sunt foarte fericit; să pot încheia în acest fel aici este ceea ce am visat întotdeauna”, a declarat atacantul la final.

Recunoaștere în țara natală, după o perioadă plină de critici

Messi a avut destule probleme cu publicul din țara natală. Pentru că așteptările de la el au fost uriașe. În condițiile în care strălucea sezon de sezon în tricoul celor de la FC Barcelona.

„Mulți ani am primit afecțiune la Barcelona, iar visul meu a fost să fiu iubit și aici, în țara mea, alături de compatrioții mei. De mulți ani, s-au spus multe lucruri despre mine, dar voi rămâne cu părțile bune”, a mai explicat superstarul argentinian.

 

 

 

