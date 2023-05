Limuzina patriarhului Kirill a fost implicată într-un grav accident de circulație. Biserica Ortodoxă Rusă neagă informația. Video

Lumini dimineață, în jurul orei 6:30 (ora Moscovei), la intersecția dintre Prospekt Mira și Bolnichny Lane, a avut loc un accident violent, în care a fost implicată limuzina Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe din Rusia.

Șoferul limuzinei de lux ar fi condus cu viteză în momentul în care a izbit violent un Volvo. În urma incidentului, o persoană a fost rănită. A primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat spitalizarea.

Imagini cu mașina de lux distrusă a Patriarhul Kirill au început să circule în mediul online. Momentan nu se știe dacă șeful Bisericii Ruse se afla în mașină.

Bolidul de lux a Patriarhul Kirill a fost fabricat în urmă cu doi ani, prețul mașinii ajungând la aproximativ 300 de mii de euro. Președintele rus, Vladimir Putin, are un model asemănător. Cele două exemplare Aurus sunt unice în lume.

In the morning, the Aurus car got into an accident in the center of Moscow. According to preliminary data, the car is assigned to Patriarch Kirill – the Russian Telegram channel Baza.

The accident occurred at 6:30 am Moscow time at the intersection of Prospekt Mira and Bolnichny… pic.twitter.com/MBjU3IWlwF

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 22, 2023