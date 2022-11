Cine are mașina mai bună? Vladimir Putin sau Joe Biden. Informații neștiute despre mașinile prezidențiale puternic modificate. Video

Mașina alocată președintelui Statelor Unite Joe Biden se numește „Bestia”, în schimb, mașina președintelui Rusiei Vladimir Putin nu are niciun nume. Ambele mașini sunt armate și sunt concepute pentru a ține cont de siguranța președintelui în cele mai neprevăzute scenarii.

Ce dotări are limuzina lui Vladimir Putin

Vladimir Putin folosește o limuzină despre care se spune că ar fi fost realizată la ordinul lui Aurus. Cântărește aproape șapte tone și are, printre altele, perdele de mătase, minifrigider, „vede” pe timp de noapte, îl protejează împotriva atacurilor cu gaz și mai are o ieșire de urgență prin portbagaj. Mașina lui Putin rezistă la atacuri cu bombe, ba chiar și la scufundări.

Se mai spune că limuzina președintelui rus are o protecție balistică – VR10 – și poate chiar să devieze gloanțele care străpung armura, un rezervor de combustibil etanș, un sistem de detectare a incendiilor sub vehicul.

Limuzina are cauciucuri antiglonț care pot continua să funcționeze chiar dacă au presiunea scăzută. Maşina mai are sistem de purificare a aerului care ar putea intra din exterior şi cântărește în jur de şapte tone datorită modificărilor.

Mașinile lui Vladimir Putin şi Joe Biden:

Joe Biden are un „Cadillac One” ultradotat. Limuzina a fost botezată „Bestia”

Limuzina rezervată președintelui Statelor Unite este un „Cadillac” care și-a făcut debutul în 2018. Limuzină cântărește undeva în jur de 7.000 kg – 9.000 kg datorită tuturor modificărilor aduse acestuia.

Bestia are ferestre antiglonț care sunt alcătuite din 5 straturi de sticlă specială care pot stopa gloanțele, puști ascunse cu acțiune de pompă, tunuri cu gaz lacrimogen, pungi cu sânge compatibil cu grupa pe care o are președintele Americi, un centru de urmărire GPS, internet, armură din titan, aluminiu și oțel capabilă să reziste la atacurile cu grenade. Iar partea frontală are un lansator de grenade cu gaz lacrimogen, camere de vedere pe timp de noapte. Prețul unei astfel de frumuseți se ridică la peste 1,5 milioane de dolari.

Cu ce mașini se deplasau Elisabeta a II-a şi Papa Francisc

Papa Francisc folosește un Mercedes, dar preferă și papamobilul având în partea din spate o platformă supraînălțată, şi este înconjurată de pereți fabricați din sticlă antiglonț. Prețul este aproximativ 425.000 de dolari.

Regina Elisabeta a II-a s-a deplasat cu o limuzină Bentley, despre care se spune că e realizată dintr-un material rezistent la gloanțe. Mașina este rezistentă la explozii, iar prețul se ridică la 12 milioane de dolari.

Familia regală daneză are un automobil din 1958. Mașinile cele mai simple le are familia regală daneză, care se plimbă cu un Rolls-Royce Silver Wraith din 1958 sau șefii de stat din Chile și Uruguay, care folosesc un Ford Galaxie Cabrio din 1966 și un VW Beetle din 1987, informează retetesivedete.ro.