Donald Trump, mesaj pentru democrați: „Foarte, foarte probabil o voi face din nou. Pregătiți-vă”

Donald Trump a vorbit la primul dintre cele patru mitinguri programate pentru campania candidaților republicani la alegerile de la jumătate de mandat de săptămâna viitoare. Fostul președinte al SUA a confirmat așteptările adepților săi și a lansat poate cel mai rău coșmar pentru adversarii din Partidul Democrat

Analiștii americani cred că anunțul oficial va fi făcut cu ocazia alegerilor legislative din 8 noiembrie, când, potrivit sondajelor, republicanii ar urma să preia controlul politic în Camera Reprezentaților, fiind, de asemenea, posibil să înregistreze o performanță similară și în Senat.

Donald Trump a spulberat orice urmă de incertitudine cu acest anunț

„Am candidat de două ori”, a spus fostul președinte american, „am câştigat de două ori şi am avut un rezultat mult mai bun a doua oară decât prima, obținând cu milioane de voturi mai mult în 2020 decât am primit în 2016. Și, probabil, am strâns, de departe, mai multe voturi decât oricare dintre președinții în exercițiu din istoria țării noastre. Acum, pentru a face ţara noastră sigură şi glorioasă, foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou”, a declarat Donald Trump.

„Foarte curând. Pregătiţi-vă”, a spus Trump mulțimii.

Trump a câştigat cele mai multe voturi obţinute vreodată – 72 de milioane – de un preşedinte în exerciţiu, în 2020, dar a pierdut totuşi în faţa lui Joe Biden, care a obţinut 81 de milioane de voturi.

De a tăcut până acum Donald Trump

Consilier al lui Trump: „N-a făcut anunțul până acum pentru a nu distrage atenția de la alegerile pentru Congres”.

Kellyanne Conway, fost consilier-șef al lui Trump la Casa Albă, a confirmat, tot joi, că acesta din urmă își va anunța în curând planurile prezidențiale. „Dacă ar fi făcut astfel, ar fi deturnat atenția de la candidații republicani pentru Congres și pentru funcțiile de guvernator în alegerile de la 8 noiembrie”, a mai spus fosta consilieră.

„Biden și mânuitorii săi din stânga transformă America într-un stat polițienesc, ca într-o națiune comunistă. Democrații închid activiști pro-viață, persecută oponenții lor politici – nimeni nu își poate imagina ce ar mai putea avea loc. Au făcut chiar un raid în Mar-a-Lago. Au atacat Mar-a-Lago”, mai spune Trump, potrivit colorsofindia.media.