Elon Musk, anunț neașteptat. Utilizatorii care au a încălcat regulile Twitter rămân „interziși”. Cum rămâne cu Donald Trump

Anunțul miliardarului Elon Musk a venit ca răspuns la o postare a șefului de siguranță și integritate al Twitter, care spunea că platforma „rămâne vigilentă împotriva încercărilor de a manipula” despre viitoarele alegeri.

Utilizatorii interziși nu se vor întoarce pe Twitter „timp de săptămâni”, a declarat Elon Musk, ceea ce înseamnă că fostul președinte Donald Trump și alți utilizatori blocați de pe platformă nu se vor întoarce înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 8 noiembrie.

Fostul președinte Donald Trump a fost suspendat definitiv de pe Twitter după atacul violent al susținătorilor săi asupra Capitoliului în ianuarie 2021, „din cauza riscului de incitare la violență”, a spus atunci Twitter pe blogul său.

Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, a declarat anterior că suspendarea lui Trump de pe Twitter a fost o „decizie proastă din punct de vedere moral” și a spus că va anula interdicția. Trump a spus că nu se va întoarce pe Twitter, dar mulți bănuiesc că şi-ar putea schimba decizia.

„Twitter nu va permite nimănui care a fost de-platformat pentru că a încălcat regulile Twitter să revină pe platforma până când nu vom avea un proces clar pentru a face acest lucru, ceea ce va mai dura cel puțin câteva săptămâni”, a scris miercuri Musk pe Twitter.

Twitter will not allow anyone who was de-platformed for violating Twitter rules back on platform until we have a clear process for doing so, which will take at least a few more weeks

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022