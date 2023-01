Liderul sindical de la Metrou se pregătește de proces. Tribunalul București a decis că Ion Rădoi poate fi judecat

Tribunalul București a decis, luni, 9 ianuarie 2023, că procesul în care sunt judecați Ion Rădoi, președintele Unitatea-Sindicatul Liber Metrou (USLM) și iubita acestuia, Elena Claudia Minea, poate începe. Ion Rădoi a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru „folosirea influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat” pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj. DNA a finalizat dosarul în luna aprilie a anului trecut, însă procesul a trenat până acum.

„În baza art. 342 C. proc. pen. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c din C. procedură penală constată competența Tribunalului București în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 345 alin. 1 C. proc. pen. respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpații Rădoi Ion și Minea Elena Claudia, prin apărători aleși. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul cu nr. 102/P/2021 din data de 12.04.2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor de Corupție, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Rădoi Ion, pentru săvârșirea infracțiunilor privind folosirea influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat prev. de art.13 din legea nr 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. (7 acte materiale) și șantaj prev. de art. 207 alin 1 și 3 C.p. rap la art.13 ind. 1 din Legea nr.78/2000, (persoană vătămată Drulă Cătălin), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, și Minea Elena Claudia, pentru săvârțirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat, prev. de art. 48 C.p. rap la art.13 din Legea nr 78/2000 cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale).

Cu drept de contestație în termen de trei zile de la comunicarea încheierii. Soluționată și pronunțată în ședința Camerei de Consiliu, azi, 09 ianuarie 2023”, se arată în decizia pronunțată de judecătorii Tribunalului București.

DNA l-a trimis în judecată pe Ion Rădoi

Procurorii DNA au finalizat ancheta în cazul lui Ion Rădoi, liderul sindical de la Metrou, la mijlocul lunii aprilie 2022. Dosarul a fost trimis în instanță, acuzațiile aduse sindicalistului fiind de folosire a influenței pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj.

Conform procurorilor, în cursul anului 2003, Metrorex SA a încheiat un contract de asociere în participaţiune cu Sindomet Servcom SRL, firmă deţinută de Sindicatul Unitatea – Sindicatul Liber de la Metrou, controlată de Ion Rădoi. Obiectul acestei înțelegeri a fost exploatarea şi administrarea în comun a suprafeţelor din staţiile de metrou şi din căile de acces către metrou. Aici au fost amenajate chioșcuri ce au fost închiriate unor agenți comerciali în scopul obținerii de profituri.

Potrivit DNA, firma controlată de Rădoi a gestionat singură administrarea acestor spații comerciale, stabilind cui sunt atribuite contractele și valoarea chiriei.

„Cu titlu de exemplu, precizăm că unele dintre contractele de închiriere ar fi fost încheiate de societatea respectivă pe o perioadă cu mult mai mare decât durata contractului de asociere în participaţiune, care a încetat în luna septembrie 2018”, preciza DNA într-un comunicat de presă.