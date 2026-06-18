Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a avut joi o discuție telefonică cu liderul PNL și premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia a transmis un mesaj de susținere pentru agenda de reforme a României și i-a urat succes înaintea Congresului extraordinar al Partidului Național Liberal programat pentru duminică.

Mesajul liderului PPE vine într-un moment important pentru scena politică românească, în contextul reorganizării conducerii PNL și al procesului de formare a noului Executiv.

Weber a subliniat că modernizarea și continuarea reformelor reprezintă așteptările cetățenilor și o condiție pentru consolidarea viitorului României.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Manfred Weber a anunțat că a discutat joi dimineață cu Ilie Bolojan despre situația politică din România și despre direcția guvernării.

„Am avut în această dimineață o discuție excelentă cu Ilie Bolojan”, a transmis președintele PPE.

Potrivit acestuia, conversația a inclus atât situația politică actuală, cât și măsurile promovate de Guvern.

„I-am mulțumit pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului”, a afirmat Weber.

Liderul popularilor europeni a insistat asupra necesității continuării reformelor începute în România și a transmis un mesaj explicit privind așteptările pe care le au cetățenii.

Mesajul central al lui Manfred Weber a vizat direcția de dezvoltare a României în următorii ani.

„România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare”, a scris liderul PPE.

Acesta a explicat și motivele pentru care consideră că acest parcurs este esențial.

„Aceasta este așteptarea cetățenilor”, a subliniat Weber.

Totodată, președintele PPE consideră că reformele reprezintă o condiție pentru consolidarea poziției României în viitor.

„Aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor”, a transmis el.

Mesajul său a inclus și o referire directă la angajamentele asumate de conducerea liberală.

„Aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și l-au asumat să-l îndeplinească”, a adăugat Weber.

În mesajul publicat, liderul PPE a ținut să transmită și un mesaj personal către Ilie Bolojan înaintea reuniunii decisive a liberalilor.

„I-am transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică”, a declarat Manfred Weber.

Mesajul este interpretat ca un semnal de susținere politică din partea celei mai importante familii politice europene din care face parte și PNL.

Partidul Popular European reunește principalele formațiuni de centru-dreapta din Uniunea Europeană și reprezintă cea mai mare forță politică din Parlamentul European.

Mesajul lui Weber vine după ce conducerea PNL a decis, miercuri, convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru data de 19 iunie, în format online.

De asemenea, Biroul Politic Național a propus organizarea unui Congres Extraordinar pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la propunerea lui Ilie Bolojan, într-un context politic marcat de negocieri și reconfigurări la nivelul conducerii partidului.

Totodată, evoluțiile din interiorul PNL au loc după ce Adrian Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, proces care a accelerat discuțiile privind organizarea și conducerea formațiunii liberale.

Intervenția lui Manfred Weber are o semnificație care depășește cadrul unei simple convorbiri telefonice. Liderul PPE a ales să transmită public susținerea pentru agenda de reforme promovată de Ilie Bolojan și pentru direcția pe care Partidul Național Liberal intenționează să o urmeze după congres.

Prin afirmațiile sale, Weber a pus accentul pe trei teme principale: continuarea reformelor, modernizarea statului și consolidarea poziției României pe termen lung.

„România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare.”

„Aceasta este așteptarea cetățenilor.”

„Aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor.”

„Aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și l-au asumat să-l îndeplinească.”

Cu doar câteva zile înaintea Congresului extraordinar al PNL, Manfred Weber a transmis un mesaj clar de susținere pentru Ilie Bolojan și pentru agenda de reforme promovată de liberali.