Frații din Liverpool, John și Alan Tobin au vândut cantități mari de cocaină, heroină, canabis și ketamină bandelor notorii din întreaga țară susținute de “executantul” lor, fostul luptător Robbie “Ursul” Broughton. Însă afacerea lor “extrem de profitabilă” a primit o lovitură fatală atunci când poliția a confiscat o camionetă, în care se aflau 186 kg de cocaină pură în 90%, pe M6, în august 2018.

Datoriile către ”Bancherul” au condus la împușcarea lui John Tobin

Acum s-a dezvăluit că datoriile către o persoană misterioasă cunoscută doar sub numele de “Bancherul” au dus la împușcarea lui John Tobin, în vârstă de 40 de ani, în fața casei sale din Prescot anul trecut. Nicola Daley, sub urmărire penală, a declarat pentru Liverpool Crown Court că, până în luna martie a acelui an Tobins s-au luptat cu “datorii mari”, care “nu ar putea fi o surpriză”, având în vedere “că a pierdut 186 kg de droguri”. Ea a spus: “În special, John Tobin a fost pus sub o anumită presiune pentru a plăti alte persoane. El a fost pus sub presiune să-și vândă propriile bunuri personale pentru a plăti aceste sume”, relatează Daily Mail.

Discuții telefonice și mesaje purtate sub pseudonim de membrii rețelei

O parte din comerțul Tobin-ilor a fost dezvăluit în hack-ul rețelei de telefonie EncroChat ca parte a Operațiunii Venetic, care a arătat că John Tobin care a mers cu numele SlightDrake pe dispozitivul său criptat, a trimis adesea instrucțiuni prin intermediul fratelui său mai mare Alan, 52 de ani, alias CapeRocket, către Broughton, alias NovaBear. Organizând discuții în perioada martie-mai 2020 despre 73 kg de heroină, 83 kg de cocaină, 57 kg de ketamină și 78 kg de canabis, aceștia au fost instruiți să contacteze pe cineva cunoscut doar sub numele de “Bancherul”. Rețeaua de droguri a fost dată jos pe 9 septembrie anul trecut, când poliția a percheziționat locuințele bandei pentru a-i aresta pe cei implicați.

Documentele curții arată că colectorul de datorii Broughton a transmis uneori mesaje de la “The Banker” înapoi la Tobins. Doamna Daley a spus instanței că “Bancherul” a fost considerat a fi o femeie, care a avut calitatea de contabil în comerțul cu droguri interlope. Broughton, 38, de la St Helens, a fost un asociat apropiat al Tobins, dar dovezile au sugerat că John Tobin datora către “Bancherul” o “sumă semnificativă”. S-a sugerat ca John Tobin să vândă niște ceasuri sau bijuterii, dar s-a subliniat că poliția a confiscat deja o mare parte din acestea, când locuința sa a fost percheziționată după ce a fost împușcat.

La spital cu o rană prin împușcare

Echo Liverpool a raportat modul în care în seara zilei de 6 februarie anul trecut, un bărbat de 39 d ani s-a prezentat la spital cu o rană prin împușcare. Vecinii au auzit o serie de focuri de armă trase în zona din jurul Manor Road – scena suspectă de împușcare de pe domeniul Brook Road din Prescot – în jurul orei 20:30. Victima acelui schimb de focuri a fost John Tobin. Jason Smith, apărarea lui John Tobin, a declarat instanței că clientul său a fost împușcat ca parte a unei serii de amenințări și intimidare de către cei mai mari din comerțul cu droguri.

El a spus: “Din multe puncte de vedere, punctul de plecare pentru prezentarea mea principală este acesta – la începutul anului 2020, John Tobin a fost împușcat în urma unor serii de amenințări la adresa sa și o serie de cereri puternice de bani de la el. Este demonstrat destul de clar că mai erau și alții deasupra lui, care îl influențau – alții mai sus în lanț, alții implicați direct în importul de droguri de clasă A”.