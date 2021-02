Neamţul de pe banca trupei din oraşul Beatls-ilor a remarcat buna organizare de pe teren a căpitanului Jordan Henderson şi a celorlaţi coechipieri ai săi. „Am jucat exact fotbalul de care aveam nevoie şi am meritat victoria. A fost o partidă dificilă, în faţa unui adversar care stă foarte bine din punct de vedere fizic şi care e puternic la aproape toate capitolele” a radiografiat Klopp întâlnirea găzduită de „Puskas Arena”, din capitala Ungariei.

Liverpool revine la viață. Trupa de pe „Anfield Road” a rezistat presiunii contestatarilor

Antrenorul cu care Liverpool a câştigat din nou titlul în Aglia, în urma unei aşteptări care a durat nu mai puţin de 20 de ani, e mulţumit de modul în care elevii săi au reuşit să facă faţă presiunii din ultimele zile. „Ştiu că sunt mulţi oameni care abia aşteptau să facem un nou pas greşit, dar băieţii nu au făcut-o. Sunt foarte fericit. Nu poţi construi o mentalitate de campioni în doar o singură partidă, însă în acest meci am fost chiar foarte buni” a mai declarat Klopp.

Liverpool revine la viață. Defensiva, punctul forte al „cormoranilor”

Tehnicianul alb – roşiilor de pe „Anfield Road” a evidenţiat jocul defensiv al fotbaliştilor săi şi rapiditatea cu care aceştia au pornit pe contraatac. „Ne-am apărat foarte bine pe parcursul întregii întâlniri. Am stat foarte bine în apărare, am recuperat mingile şi am găsit rapid direcţiile pentru a declanşa contraatacuri. În special la cel de-al doilea gol al nostru, mingea a fost cu adevărat dificilă pentru fundaş. Sadio era acolo şi a reuşit să puncteze” a precizat neamţul în vârstă de 53 de ani.