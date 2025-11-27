Lecții de încredere, sacrificiu și optimism

„Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă Banca Transilvania (BT), lansată cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie.

Tradiția campaniei derulate de Banca Transilvania începe acum opt ani, prin mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României și al românilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, sărbătoarea națională a românilor.

Campania aceasta încearcă să ne facă să ne uităm cu optimism la viitor. Deși poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, știm sigur că am trecut și prin etape mai grele.

Mesajul principal al campaniei derulate de Banca Transilvania cu ocazia Zilei Naționale a României este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente, prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania „Povestea spune că putem” prezintă cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile.

Campania de 1 Decembrie face o analogie potrivită cu sportul – acolo unde poți să pierzi multe meciuri, însă tot să devii campion; sunt povești despre schimbare, sacrificiu, încredere, revenire.

Campania se concentrează pe destinul plin de sacrificii și succes al unora dintre cele mai cunoscute personalități sportive ale României, care au continuat să muncească și să creadă în forțele proprii, ajungând să aibă niște povești de succes: Gheorghe Hagi - regele fotbalului românesc, Simona Halep – lideră a clasamentului tenisului mondial, Mihai Covaliu - multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă, Tibi Ușeriu - ultramaratonist și cofondator al proiectului ”Via Transilvanica” și – surpriza campaniei – Nadia Comăneci - cel mai mare simbol al gimnasticii din România.

Mai multe despre campania desfășurată de Banca Tranzilvania de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, aici.