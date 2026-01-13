Lavinia Șandru: Atacul la ministrul Justiției nu e întâmplător – este o tentativă de presiune asupra procedurii de numire a șefilor de parchete

Lavinia Șandru atrage atenția asupra unei coincidențe pe care o consideră extrem de gravă pentru funcționarea statului de drept: atacurile publice la adresa ministrului Justiției au început exact în momentul declanșării procedurii de numire a șefilor de parchete.

„Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009, teza fiind validată inclusiv de CNADTCU și publică de 16 ani. A preluat portofoliul la finalul anului 2024. Cu toate acestea, atacul USR a fost declanșat exact când a început procedura de numire a șefilor de parchete. Nu este o coincidență”, a declarat Lavinia Șandru.

În opinia sa, această sincronizare ridică suspiciuni legitime cu privire la adevărata miză a campaniei: nu o dezbatere onestă, ci o încercare de a influența și de a controla un proces instituțional extrem de sensibil.

Lavinia Șandru avertizează că astfel de practici pot avea consecințe grave:

„Când proceduri legale sunt puse sub presiune publică prin campanii construite politic, nu mai vorbim despre critică democratică, ci despre tentative de intimidare. Iar intimidarea Justiției este una dintre cele mai periculoase derive într-un stat democratic.”

Aceasta subliniază că miza depășește cu mult cazul unui ministru:

„Nu este vorba despre apărarea unei persoane, ci despre apărarea unor principii. Justiția trebuie să funcționeze liber, fără presiuni, fără campanii orchestrate și fără jocuri de culise.”

În final, Lavinia Șandru atrage atenția că fiecare astfel de episod slăbește încrederea publică în instituții:

„Când oamenii ajung să creadă că deciziile din Justiție sunt dictate politic, pierdem cu toții. Pierdem încrederea. Iar fără încredere, democrația devine o formă fără fond.”