Lavinia Șandru, liderul PUCL Mureș, acuză administrația locală din Târgu Mureș că împiedică vânzarea unor locuințe ANL către chiriași, deși procedurile ar fi trebuit rezolvate de mai mulți ani. Potrivit acesteia, 251 de locuințe nu au fost trecute din proprietatea publică în cea privată a statului, în ciuda unei hotărâri adoptate în 2012.

Liderul PUCL Mureș susține că demersurile acestora sunt blocate de probleme administrative pe care instituțiile implicate nu le-au soluționat. Lavini Șandru a invocat răspunsurile oficiale obținute de la Primăria Târgu Mureș, societatea Locativ și Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), afirmând că instituțiile prezintă explicații diferite pentru întârzierea vânzărilor.

Potrivit liderului PUCL Mureș, 251 de locuințe se află într-o situație nerezolvată din cauza nefinalizării procedurii de schimbare a regimului juridic al proprietăților. Lavinia Șandru susține că există o hotărâre a Consiliului Local din 2012, însă trecerea imobilelor din proprietatea publică în proprietatea privată a statului nu a fost finalizată.

Aceasta consideră că întârzierea afectează familiile care au depus cereri și au continuat să plătească pentru locuințele în care trăiesc.

„Au trecut 14 ani! Familiile au plătit, au depus cereri, au așteptat. Cât să mai aștepte? Să blochezi atâția ani posibilitatea unor oameni de a-și cumpăra locuințele este un mare abuz!”, declară Lavinia Șandru.

Liderul politic cere administrației locale să explice de ce procedura nu a fost încheiată în toată această perioadă și cine răspunde pentru situația chiriașilor.

Lavinia Șandru afirmă că documentele primite de la ANL central indică posibilitatea vânzării imediate a altor 140 de locuințe.

Aceasta susține că informația nu corespunde explicațiilor transmise de instituțiile locale. Potrivit relatării sale, Primăria a comunicat că nu vinde locuințele, în timp ce societatea Locativ a invocat inexistența unei proceduri care să permită efectuarea tranzacțiilor.

„Trei instituții, trei răspunsuri diferite! Atunci cine îi împiedică pe oameni să devină proprietari? Cine își asumă acest blocaj și cui îi folosește?”

Șandru solicită clarificarea responsabilităților instituțiilor implicate și explicarea motivelor pentru care persoanele interesate nu pot cumpăra apartamentele în care locuiesc.

Liderul PUCL Mureș acuză administrația locală că, prin întârzierea vânzării apartamentelor, îi împiedică pe chiriași să dobândească dreptul de proprietate. Șandru a făcut o comparație cu situația din alte localități, unde beneficiarii locuințelor ANL au reușit să cumpere imobilele.

„În alte orașe, chiriașii ANL au putut deveni proprietari. Voi le blocați cumpărarea locuințelor ca să-i țineți ostatici, dependenți de bunul vostru plac! Nu vor favoruri. Vor să-și cumpere locuințele în condițiile legii”, afirmă aceasta.

Afirmațiile privind intențiile administrației reprezintă acuzații formulate de Lavinia Șandru. Din informațiile prezentate nu rezultă un punct de vedere al instituțiilor locale referitor la aceste acuzații.

Pe lângă situația vânzărilor, Șandru a adus în discuție și costurile de întreținere suportate de persoanele care locuiesc în apartamentele ANL. Aceasta consideră că sumele sunt foarte mari și solicită verificarea lor.

Liderul PUCL Mureș a cerut, de asemenea, verificarea eventualelor presiuni sau amenințări îndreptate împotriva chiriașilor.

„Când omul depinde de primărie pentru acoperișul de deasupra capului, îi este mai greu să reclame o nedreptate. Orice presiune și orice amenințare trebuie verificate. Nimeni nu datorează supunere politică și nimeni nu datorează voturi pentru a putea locui în siguranță!”

Șandru susține că persoanele care depind de administrația locală pentru păstrarea locuinței pot întâmpina dificultăți atunci când vor să reclame problemele cu care se confruntă.

Lavinia Șandru a anunțat că răspunsurile obținute de la Primărie, Locativ și ANL vor fi puse la dispoziția avocaților care reprezintă în instanță persoanele interesate să cumpere locuințele.

Aceasta le-a cerut chiriașilor să prezinte documente dacă au întâmpinat și alte situații pe care le consideră abuzive.

„Nu sunteți singuri! Veniți să ne spuneți prin ce treceți, aduceți documentele, ca să vă putem ajuta. Primăria trebuie să dea socoteală cetățenilor!”, transmite Șandru.

Liderul PUCL Mureș solicită administrației locale să ofere explicații privind situația celor 251 de locuințe pentru care procedura nu a fost finalizată, dar și în legătură cu cele 140 de apartamente despre care afirmă că ar putea fi vândute imediat.