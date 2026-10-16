Politica

Lavinia Șandru acuză presiuni politice asupra PUCL și îi cere explicații lui Bolojan: „Funcțiile sunt temporare”

Lavinia Șandru acuză presiuni politice asupra PUCL și îi cere explicații lui Bolojan: „Funcțiile sunt temporare”Lavinia Șandru. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Lavinia Șandru îi solicită premierului Ilie Bolojan un răspuns explicit după acțiunea lui Dan Reșitnec în fața sediului PUCL. Reprezentanta formațiunii acuză folosirea unei funcții guvernamentale pentru intimidarea unui adversar politic și cere publicarea documentelor care justifică demersul.

Lavinia Șandru acuză presiuni politice asupra PUCL și îi cere explicații lui Bolojan: „Funcțiile sunt temporare”

Potrivit comunicatului partidului, secretarul general al Guvernului s-a filmat în fața clădirii, promovând transformarea acesteia în Muzeul Romilor. PUCL contestă modul în care a fost prezentată propunerea și solicită clarificarea mandatului în baza căruia a intervenit Reșitnec.

„Funcțiile sunt temporare. Obligația de a respecta legea și pluralismul politic rămâne”, afirmă Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL.

Aceasta îi cere premierului să precizeze dacă susține conduita secretarului general și dacă intervenția acestuia reprezintă poziția oficială a Executivului.

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În același timp, Șandru solicită USR să răspundă pentru comportamentul reprezentantului său din Guvern. Formațiunea invocă necesitatea unor criterii transparente și aplicate egal în administrarea patrimoniului statului.

PUCL susține că proiectul unui muzeu dedicat istoriei și culturii romilor merită consultare, finanțare și obiective clare, iar alegerea sediului trebuie justificată public.

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