După ce Lavinia Pîrva a fost surprinsă fără verighetă în public, speculațiile cu privire la un divorț între ea și celebrul Ștefan Bănică au apărut imediat.

Sătulă de aceste răutăți, Lavinia Pîrva a transmis un mesaj accid pe rețele sociale. Soția artistului susține că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și că nu există niciun divorț în plan.

Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă!

„Si iata cum se vuieste că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite.😂 La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e gradina!” a spus Lavinia, în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

Ce spune Lavinia Pîrva despre lipsa verighetei de la ea de pe deget

„Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Voi purtati tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal😳? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei (wow!) de pe degetul meu, atunci vă spun ca sa dormiți linistiti! Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! 🤣😂😂 Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!!!!!!” a mai scris soția lui Ștefan Bănică.

Lavinia a ieșit la plimbare, printr-un parc din Capitală, fără verighetă

Lavinia a ieșit la plimbare, printr-un parc din Capitală, cu fiul ei, în vârstă de 1 ani și jumătate, îmbrăcata într-un trening alb și nu avea niciun accesoriu, nici măcar verigheta.

Femeile din viața lui Ștefan Bănică Jr. au fost numeroase. Artistul are două căsnicii eșuate în palmares, cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin.

Ștefan Bănică s-a iubit cu nume grele din showbiz

Mihaela Rădulescu a fost una din femeile din viața lui Ștefan Bănică Jr. Focoasa roșcată a fost căsătorită cu el în perioada 1994-1999. Se pare că Mihaela a divorțat de Ștefan după ce el a înșelat-o de mai multe ori. Deși au fost zvonuri că Bănică ar fi bătut-o pe vedetă, aceasta a spus că: „Nu am luat niciodată nici o palmă de la niciun bărbat. Ştefan Bănică este cel mai blând om din lume”.

Camelia Constantinescu este cea care i-a oferit primul copil lui Ştefan Bănică, Radu Ştefan de 10 ani. Ea nu a fost căsătorită oficial cu Bănică iar cei doi s-au despărţit în anul 2006. Se pare că el ar fi început deja să se vadă cu Andreea Marin din 2005 iar Camelia Constantinescu a aflat din presă, în 2006, că cei doi și-au cumpărat verighete din Hawaii.

„Zâna” s-a căsătorit cu el în anul 2006, iar mariajul a durat șapte ani, până în 2013. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Ana Violeta. După divorțul de zână, Ștefan Bănică Jr. a vrut o femeie mai tânără și s-a cuplat cu cântăreața Lavinia Pîrva.