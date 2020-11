Procedura pe care o face numai la un anumit doctor are rolul de a o ajuta să fie cât mai strălucitoare la cei 51 de ani, dar şi pentru a-i întări sănătatea. Asta a dezvăluit chiar prezentatoarea emisiunii Ferma, reality show difuzat în fiecare săptămână de Pro TV.

Astfel, într-un interviu acordat recent revistei VIVA!, Mihaela Rădulescu a recunoscut că printre trucurile care o ajută să arate bine la televizor în ciuda vârstei înaintate, se numără şi această „injectare direct în venă”. Vedeta TV consideră că acel cocktail cu vitamine reprezintă un mic elixir al tinereţii.

Secretul Mihaelei? „Fac tot ce am chef.”

„viva.ro: Spune-ne care este secretul lookului tău impecabil! Cât efort se ascunde în spatele imaginii pe care o vedem cu toții?

Te întreb fiindcă, deși te-am văzut în diverse situații mâncând chestii care ar oripila orice adept al unei alimentații sănătoase, sunt convinsă că știi să echilibrezi balanța. Deci… cum contracarezi excesele?

Mihaela Rădulescu: Nu e chiar efort, când e cu disciplină și organizare. Îmi face plăcere să mă dezmorțesc dimineața cu sport, muzică, voie bună, nu doar cu o cafea.

Mănânc tot ce-mi face poftă, dar nu exagerez, fac tot ce am chef și timp, îmi umplu viața cu iubire, oameni frumoși, pasiuni, muncă, sport, artă, muzică, plimbări prin lume”, a răspuns diva de la Pro TV la începutul interviului.

Şi Mihaela Rădulescu are probleme

Gazda reality show-ului Ferma a transmis celor care o urmăresc faptul că a fi vedetă nu înseamnă neapărat că ai şi o viaţă perfectă, scutită de neplăceri şi probleme mai uşor sau mai greu de rezolvat. Totuşi, Mihaela Rădulescu a precizat că reuşeşte să depăşească obstacolele datorită unei stări de spirit pe care are grijă să n-o altereze.

„Da, am și eu griji sau probleme, da, am și eu doruri sau dileme, dar am un pozitivism bine antrenat și cred cu tărie că nu poți arăta bine dacă nu ți-e bine. Nu poți străluci dacă nu-ți bate inima tare pentru cineva. Nu poți să ai fără să dai.

Nu poți să fii iubit dacă nu știi cine ești și ce poți. Nu poți fi cel mai bun în meseria ta dacă nu continui să înveți, să te adaptezi. Nu poți să fii fericit dacă îți tot pui la îndoială capacitățile. Nu poți crește un copil fără să-l cunoști cel mai bine.

Nu poți avea ce visezi dacă visul e încă pe hârtie, într-un sertar. Cam ăsta-i tot secretul, cred. Sau… adevărurile în care cred eu, de fapt”, a spus prezentatoarea de la Pro TV.

Mihaela Rădulescu face mult sport

Nu mai este un secret pentru nimeni că Mihaela Rădulescu are o siluetă de invidiat şi pe care probabil nu o posedă nici măcar multe dintre adolescente, dar ce face pentru a arăta impecabil, fără nicio urmă de celulită? Cheia este legată de sport, susţine diva.

„Da, după ce am născut și nu mai încăpeam în nimic (n.r. – a ţinut dietă). A fost și singura dietă pe care am ținut-o vreodată, a funcționat perfect, dar combinată cu sport zilnic. Evident, îngrijirea personală, sportul și alimentația sunt pe lista mea de priorități, dar și de obiceiuri zilnice, fără excepție, fără scuze inventate.

Timp avem pentru orice, voința și organizarea sunt cheia. Nu cred în dietă și proceduri miraculoase de slăbit sau ars grăsimi, cred în mâncat orice cu măsură, într-o bună stare de spirit, și în sport, ca practică zilnică”, a spus vedeta.

Dieta, sport, iubire şi vitamine

„Câtă strălucire are părul sau tenul unei femei odihnite, care nu bea alcool și nu e rea sau speriată de perspective! E o filosofie întreagă aici, dar în realitate e despre frumusețea aia care vine din interior, din suflet și din creier.

Din liniște, încredere, pasiune, siguranță, ambiție… Bine, mai adăugăm și un cocktail de vitamine băgat direct în venă (perfuziile doctorului Stan, la care sunt abonată… pe viață), tratamente faciale de orice fel are nevoie tenul vostru, mișcare oricând, oriunde, sex, cultură și voie bună.

În ce ordine doriți. Iar dacă înveți să-ți vezi de treaba ta, e minunat, îți mai rămâne și timp liber, zic unii”, a mai spus Mihaela Rădulescu pentru viva.ro.