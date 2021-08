Larisa Iordache (25 de ani) a trăit o mare dramă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gimnasta nu a putut să lupte pentru o medalie în finala de la bârnă. Măcinată de dureri la glezna stângă, a fost nevoită să abandoneze întrecerea. Un mare eșec pentru un sportiv care a pregătit acest eveniment în ultimii patru ani.

Larisa Iordache vrea să uite acest episod și să se concentreze pe viitor

„Accept realitatea. Am făcut tot ce-a depins de mine, antrenorii mei la fel. Am așteptat să ajungem în ziua concursului, am sperat până în ultima clipă că voi putea urca pe aparat, dar n-a fost să fie. Nici nu mai vreau să mă gândesc la trecut, mă concentrez pe ceea ce va urma. Sunt epuizată după tot ce s-a întâmplat, dar optimistă.

Am încredere că vom face în continuare o echipă formidabilă. Sunt împăcată cu decizia luată, pentru că a venit momentul să-mi pun sănătatea pe primul plan. Ăsta e un lucru pe care mama mi l-a spus demult, o lecție pe care acum trebuie s-o pun în practică”, a declarat Larisa Iordache într-un interviu acordat cotidianului „Gazeta Sporturilor”.

Măcinată de probleme fizice și în trecut

Gimnasta a vorbit și despre problemele fizice cu care s-a confruntat în trecut. „Foarte multe! Ultima dată chiar în urmă cu două luni, la Basel, unde am participat cu o criză renală. Inconștiența a învins atunci. Puteam să-mi pierd un rinichi! Dar dorința de a concura și de a obține calificarea la Olimpiadă a fost mare.

Antrenorii mi-au spus însă atunci să cobor imediat de pe bârnă dacă simt dureri sau dacă e ceva în neregulă medical, că ieșim cu fruntea sus din sală și gata! Dar acolo n-am vrut să mă las doborâtă de durere. Era o situație pe care o puteam controla. Îmi foloseam mâinile, picioarele. La Tokyo a fost însă cu totul altceva. Consider că nu am fructificat o șansă și nimic mai mult. Important e că pot zâmbi!”, a mai afirmat Laris Iordache.

„M-am eliberat realmente când antrenorii, doamna Lulu Moldovan și domnul Cristi, mi-au spus că sunt mândri de mine, pentru că numai ei știu cât m-am chinuit. Sunt bucuroasă că merg pe picioarele mele, nu vreau să risc mai mult decât e cazul”, a mai precizat sportiva „tricoloră”.