Dramă în toiul nopții. Larisa Iordache și-a pierdut mama. Sufletul să îți rămână liniștit, mami!

Larisa Iordache și-a anunțat apropiații și fanii, în jurul orei 5 A.M. că mama sa a murit. „Sufletul să îți rămână liniștit, mami! Mereu în inima, sufletul și mintea mea, vei rămâne cel mai puternic om din lume. Te iubesc”, a fost mesajul postat de campioana României. Anunțul survine la doar câteva zile după ce campioana noastră a împlinit vârsta de 25 de ani.

Parcursul Larisei Iordache către aur, privit dintr-o patiserie

Mama Larisei Iordache a lucrat într-o patiserie din București, iar după primele medalii obținute de către tânăra gimnastă, femeia a oferit detalii din sânul familiei

„Sunt foarte bucuroasă. Sunt mândră. M-am uitat cu atenție și am ținut pumnii strânși fetei. Am mare încredere in ea. Este un copil care a muncit si sunt foarte incantata ca multi romani sunt incatati de ea. Cand greseste seamana cu tatal ei, cand reuseste seamana cu mama ei”, declara Adriana Iordache.

Am facut multe sacrificii, am ajutat-o cat am putut ..in permanenta. Am ajutat-o cand i-a fost greu, probabil de aia a ajuns si la nivelul acesta. Tot timpul am sustinut-o inainte de a intra in sala, i-am spus ca este cea mai buna. Ea stie oricum ce are de facut, nimic in plus. A ajuns acum la o varsta, nu trebuie sa-i mai spun eu”, rememora mama Larisei Iordache după ce fata sa a atins uriașa performanță în gimnastică.

Inclusiv patroana Cristina Copos, proprietara patiseriei și fosta nevastă a lui George Copos, a avut cuvinte de laudă la adresa mamei Larisei Iordache. „O femeie cu foarte mult bun simț, o femeie educată. Fără să aibă pretenții de campioană, dânsa este o mamă campioană”, era convinsă Cristina Copos în momentul în care Larisa Iordache a cucerit întreaga lume, nu doar aurul.