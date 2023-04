La ce alimente nu poate renunța Cătălin Scărlătescu. Cheful de la Antena 1 are slăbiciunile lui

Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească 50 de kilograme cu ajutorul unei diete stricte. În prezent, el nu mai fumează și nu mai bea alcool, dar nu poate renunța la anumite alimente. Chiar dacă încearcă să își păstreze silueta, bucătarul de la Antena 1 a declarat că se răsfață în fiecare săptămână cu un mic dejun caloric.

„Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool”, a declarat Chef Scărlătescu, la Antena Stars, acum ceva timp.

„Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a adăugat juratul de la „Chefi la cuțite”.

Alimentele la care nu poate renunța Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu a recunoscut că nu poate renunța la câteva alimente, chiar dacă încearcă să rămână slab. El a recunoscut că nu se poate abține de la ouă prăjite, brânză bacon și cartofi prăjeli. Cu toate astea, bucătarul de la Antena 1 nu face excese.

„Vă spun doar cum arată micul dejun ideal pentru mine. Ouă ochiuri, brânză cu mucegai, bacon și castraveți murați, cu pâine prăjită. Nu întotdeauna, o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, e cu pas, fără.”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru VIVA.