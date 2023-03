A semnat cu Pro TV, însă își dorește să revină la Antena 1. Declarații neașteptate din partea unei vedete

Andrei Aradits a recunoscut că a plecat de la Antena 1 pentru a juca în serialul „Vlad” de la PRO TV. Acesta a mai declarat că regretă că nu mai face parte din echipa „Te cunosc de undeva”, dar că a vrut să se axeze mai mult pe actorie. El a spus că a realizat că profesia lui este de actor și că trebuie să joace în filme și seriale, nu doar să fie jurat la Antena 1.

„Mi-a părut rău că am plecat de la „Te cunosc de undeva”, mi-a fost un proiect foarte drag, dar mă cam plictisisem. Am avut un moment de cumpănă în care mă întrebam ce dracu fac aici că spun aceleeași cretinisme”, a spus Andrei Aradits.

Andrei Aradits a mai declarat că nu a putut niciodată să o suporte pe fosta lui colegă, Andreea Bălan, dar că a învățat să o accepte.

„Nu prea ne plăceam așa. Nici eu pe ea și nici ea pe mine. Până când am găsit poziția din care am privit-o și am zis ok, stai puțin. Dar ce îți place, de fapt, la ea, pentru că sunt multe lucruri care îmi plac la ea. Determinarea ei îmi place, puterea ei de muncă, pe bune vorbesc. Sunt lucruri pe care le admir la Andreea Bălan. Sunt lucruri pe care eu nu le am. Onestitatea ei ușor frustră și sociopată îmi place la nebunie”, a declarat actorul la podcastul „Vorba lu’Jorge.”

Cu cine a fost înlocuit juratul de la „Te cunosc de undeva”

În noul sezon de la „Te cunosc de undeva” vor fi următorii jurați: Cristi Iacob, Andreea Bălan, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. S-a zvonit că Antena 1 îl dorește în această emisiune și pe Mihai Petre. Alina Pușcaș și Pepe vor fi tot prezentatorii emisiunii.

Concurenții noului sezon vor fi Wrs și Emilian, Anca Țurcașiu și Jean Gavril, Nicole Cherry și Juno.

Alina Pușcaș a anunțat că deja au început filmările. „«Te cunosc de undeva!», unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din România. Abia aşteptăm să vă arătăm ce se întâmplă pe platoul de filmare, să descoperiţi artiştii care deja se bucură de nişte transformări absolut fabuloase! Avem foarte, foarte multe surprize, dar deocamdată nu vă putem spune mai mult! Fiţi cu ochii pe noi!”, le-a mai spus prezentatoarea fanilor ei.