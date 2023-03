Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj categoric după divorț. „Schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu”

Andrei și Andreea Aradits au decis că cel mai bine pentru familia lor este să divorțeze. Cei doi au format un cuplu timp de aproape 20 de ani și au un copil împreună. Fosta soție a actorului este de aproximativ șase luni în India, țara în care învață tainele yoga. Ea a lăsat de înțeles de mai mult timp că este hotărâtă să facă schimbări importante în viața ei, dar niciunul dintre următorii ei nu se aștepta la o asemenea decizie.

Chiar înainte de anunțul despărțirii, ea a publicat un mesaj pe o rețea socială în care a transmis că se bucură de tot ceea ce este în jurul ei. Ea a subliniat că a avut de învățar din lecțiile pe care le primește de la persoanele pe care le-a întâlnit de-a lungul timpului.

„Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este acolo pentru un motiv. Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă un pic. Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu. Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc pe drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult”, a scris fosta soție a lui Andrei Aradits pe Instagram.

Ce a spus Andrei Aradits despre divorț

Semnele privind problemele din mariajul fostului jurat de la „Te cunosc de undeva” au apărut îmcă de la finalul anului trecut. Actorul și fosta sa soție au petrecut sărbătorile de iarnă separat pentru că Andreea era plecată în India. Aradits a spus, la acea vreme, că îi este destul de greu să fie singur. În cele din urmă ei au anunțat că se vor despărți după 17 ani de căsnicie. Actele de divorț au fost depuse încă din luna septembrie a anului trecut, dar actorul nu a vrut să dea mai multe detalii privind acest eveniment din viața lui.

Totuși, a spus că cel mai afectat de acest lucru a fost băiatul lor Eric. „Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo șase luni de zile, face yoga. Doar eu cu el suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are bacalaureatul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.”, spus actorul.