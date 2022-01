Andrei Aradits recunoaște că fenteză uneori dieta de fasting intermitent. „Demonstrez un spirit moral elastic specific românesc”

A reușit să revină în formă după ce pusese câteva kilograme în plus și recunoaște că este singura formă prin care poate să facă asta fără să depună prea mult efort. Totuși, după ce „s-a văzut cu sacii în căruță”, îndrăgitul actor mărturisește că nu mai ține cont de reguli și că sunt zile în care trișează.

„Stil de viață e ușor exagerat, eu încerc figura asta cu fasting intermitent ca să mimez că depun și un mic efort acolo…și ăsta e minimul de efort pe care l-am descoperit că are oaresce beneficii. Problema e că atunci când gătesc trebuie să gust. Musai! Și în ziua de găteală se duce pe apa sâmbetei fastingul meu. Dar cred că este aproape patriotică abordarea mea. Arată-mi mie o regulă în țara asta a cărei strictețe imposibil de îndoit/interpretat/exceptat. Iată cum astfel demonstrez un spirit moral elastic specific românesc”, a declarat Aradits pentru Evenimentul Zilei.

Nu vrea să se ducă cu celebra lui ciocolată de casă la MasterChef

Faptul că gătește nu este pentru nimeni un secret căci Aradits a povestit în repetate rânduri că-i place să facă asta pentru familia lui, însă faptul că face o cicolată de casă de nimeni nu-i poate rezista știu doar apropiații, cei care au avut ocazia să o guste. Pe cât este solicitată în cercul lui de prieteni, pe atât de greu se lasă înduplecat Aradits. Actorul ar putea face senzație cu ciocolata lui la show-ul culinar MasterChef, care va începe peste câteva zile la Pro TV, însă nici nu vrea să ia acest lucru în calcul.

„Pentru a păstra misterul și valoarea cicolății e absolut obligatoriu s-o fac rar. Dacă ai găsit diamante în sertarul cu șosete, ce preț ar mai avea? Nu cred că sunt material bun de MasterChef, am probleme cu autoritatea. O să mă pună ăia să gătesc creme brulee și mie o să-mi iasă gulaș. Și nu sunt AS deloc…habar n-ai câte rateuri dau chiar la rețetele pe care le gătesc regulat. Mereu mă apucă improvizația. Probabil e un semn de narcisism sau vanitate dacă respect rețeta întocmai. Care mai e aportul meu creativ? Să fiu un simplu executant? Niciodată!! De aia nenorociesc orice patiserie”, a povestit amuzat pentru EVZ, Andrei Aradits.