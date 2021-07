Ca pe aproape orice actor și pe Andrei Aradits, interpretul personajului Ștefan din serialul „Vlad” l-a bătut gândul să scrie și să regizeze. Actorul a găsit momentul oportun pentru a se apuca de scris, anul trecut, când pandemia i-a oprit filmările și toate proiectele.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/14

Dacă anul trecut era de părere că are ceva de spus și în calitate de scenarist și chiar regizor, acum, Aradits susține că a fost o idee proastă să-și așterne gândurile pe hârtie.

„Nu mi-a plăcut. Am șters multe variante. Sunt o vacă. Nu am talent. Am un simț critic îngrozitor și atunci după ce termin două pagini și mi se pare o imbecilitate crasă, după care le șterg. Apoi vine ora aia minunată, 3-4 dimineața, când am senzația că sunt genial, sunt orele alea când mă umple cu ceva creativ și cred că atunci e momentul. Dar e o minciună. Ora aia e o oră păcătoasă, care te minte de fapt”, a declarat Aradits pentru EVZ.

Dacă are sau nu talent pentru scris, este doar părerea lui, căci nimeni altcineva, nici măcar soția sau prietenii foarte apropiați nu au avut acces la gândurile lui. Andrei Aradits susține că nu se simte încă pregătit să arate nimănui ce a pus pe hârtie și că este convins că nimeni din apropiații lui nu ar fi obiectiv, ci ar încerca să-l încurajeze. „N-am încredere în nimeni. Sunt un om singur”, ne-a mai spus actorul.

Video: Răzvan Vălcăneanțu