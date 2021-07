Interpretul lui Ștefan din serialul „Vlad”, Andrei Aradits a apucat să plece două săptămâni în vacanță înainte de a reîncepe filmările pentru sezonul final.

. „Am fost de pe 1 până pe 15 iunie pentru că am aflat că filmăm sezonul 4, dar mă mai duc. Mă simt ca acasă în Grecia. Adică acolo aș vrea să mor. Pe bune. Dacă ar fi undeva să-mi imaginez, undeva în Grecia ar vrea să fie. Am senzația că înțelepciunea acolo s-a născut. Te uiți în marea aia turqoise, mănânci pește, caracatiță. Cred că asta mânca și Pitagora, Aristotel”, a declarat Aradits pentru EVZ.

Nu exclude ideea undei mutări în Grecia

Mai în glumă, mai în serios, Andrei susține că se simte cel mai bine atunci când este încojurat de mare, plajă, soare și că nu exclude ideea ca la bătrânețe, când o ieși la pensie, să se mute pe vreo insulă. „Nu mi-am cumpărat o casă acolo, dar am auzit că sunt niște cocioabe gratis și mă gândesc să mă mut acolo. Sau găsim un loc de cort, habar nu am. Clima este ok, este prietenoasă, nu am nevoie de încălzire”, ne-a mai declarat amuzat Aradits.

Video: Răzvan Vălcăneanțu