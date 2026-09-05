Justitie

Kovesi vrea să lupte cu corupția în China comunistă. Planul de cooperare pentru 2026-2028

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Kovesi vrea să lupte cu corupția în China comunistă. Planul de cooperare pentru 2026-2028Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi și procurorul general al Republicii Populare Chineze, Ying Yong, au semnat un acord privind modalitățile practice de cooperare judiciară între Parchetul European (EPPO) și Procuratura Supremă a Poporului din Republica Populară Chineză.

Acordul vizează intensificarea cooperării în domenii precum combaterea grupărilor de criminalitate organizată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, spălarea banilor și corupția, precum și îmbunătățirea recuperării activelor provenite din activități ilicite.

Acordul semnat de Laura Codruța Kovesi și procurorul general al Chinei

Potrivit Parchetului European, documentul stabilește modalitățile practice prin care cele două autorități vor coopera, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile.

„Acordul stabilește modalitățile practice de cooperare judiciară între cele două autorități, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile, cu scopul de a intensifica în special combaterea grupărilor de criminalitate organizată care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, a spălării banilor și a corupției, precum și de a îmbunătăți eficiența recuperării activelor provenite din activități ilicite”, ia transmis Parchetul European.

Laura Codruța Kovesi

Laura Codruța Kovesi. Sursă foto: captură video

Cooperarea dintre EPPO și autoritățile chineze, planificată pentru 2026-2028

Consolidarea cooperării judiciare este însoțită de un plan de acțiune pentru perioada 2026-2028.

Potrivit Parchetului European, planul va contribui la dezvoltarea unor practici eficiente de cooperare în domeniile vizate de acord.

Documentul semnat de Laura Codruța Kovesi și Ying Yong stabilește astfel cadrul practic pentru colaborarea dintre cele două autorități în combaterea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și în recuperarea bunurilor provenite din activități ilegale.

Ce este Parchetul European

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Instituția este responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

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