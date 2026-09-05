Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi și procurorul general al Republicii Populare Chineze, Ying Yong, au semnat un acord privind modalitățile practice de cooperare judiciară între Parchetul European (EPPO) și Procuratura Supremă a Poporului din Republica Populară Chineză.

Acordul vizează intensificarea cooperării în domenii precum combaterea grupărilor de criminalitate organizată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, spălarea banilor și corupția, precum și îmbunătățirea recuperării activelor provenite din activități ilicite.

Potrivit Parchetului European, documentul stabilește modalitățile practice prin care cele două autorități vor coopera, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile.

„Acordul stabilește modalitățile practice de cooperare judiciară între cele două autorități, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile, cu scopul de a intensifica în special combaterea grupărilor de criminalitate organizată care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, a spălării banilor și a corupției, precum și de a îmbunătăți eficiența recuperării activelor provenite din activități ilicite”, ia transmis Parchetul European.

Consolidarea cooperării judiciare este însoțită de un plan de acțiune pentru perioada 2026-2028.

Potrivit Parchetului European, planul va contribui la dezvoltarea unor practici eficiente de cooperare în domeniile vizate de acord.

Documentul semnat de Laura Codruța Kovesi și Ying Yong stabilește astfel cadrul practic pentru colaborarea dintre cele două autorități în combaterea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și în recuperarea bunurilor provenite din activități ilegale.

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Instituția este responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.