Klaus Iohannis dă un nou tun! Pe ce funcție ar putea pune mâna? E incredibil

Candidatura lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO este dată ca sigură de agenția de presă germane DPA. De altfel, nu este prima oară când șeful statului român este prezentat drept posibil candidat la această funcție. Știrea a fost publicată pe contul oficial de Twitter al agenției de presă DPA.

Conform sursei citate, președintele Klaus Iohannis a devenit candidat principal la postul de secretar general al NATO, după ce se va încheia mandatul actualului șef al alianței, Jens Stoltenberg.

Președintele României a fost nominalizat printre liderii politici favoriți să ocupe poziția de șef al NATO încă din vara anului trecut. Informația a fost prezentată, România, de defenseromania.ro. Potrivit unei analize de la vreme respectivă, Klaus Iohannis s-ar afla printre cei care ar putea prelua mandatul celei mai importante alianțe militare din lume. El a fost plasat printre favoriți și de publicație de politică europeană Politico.

În prezent, România este reprezentată în conducerea NATO de Mircea Geoană, fost ministru de Externe și ambasador în Statele Unite. Acesta deține poziția de secretar general adjunct.

Pe lângă președintele Klaus Iohannis, pe lista scurtă, mai figurează și alți candidați precum premierul Olandei, Mark Rutte, premierul Estoniei Kaya Kallas, fostul șef al diplomației europene Federica Mogherini și fostul premier al Marii Britanii, Theresa May.

O decizie cu privire la viitorul secretar general al NATO va fi adoptată, în comun de reprezentanții Franței, Germaniei, Marii Britanii și ai Statelor Unite. Acestea formează pilonii de bază ai alianței militare Nord-Atlantice.

Anunțul oficial privind numele noului secretar general va avea loc la summitul Alianței de la Madrid. Întrunirea a fost programată la începutul verii acestui an.

Actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, își va încheia mandatul în luna septembrie a anului 2022. Conform unui anunț transmis de guvernul de la Oslo, acesta a fost nominalizat pentru postul de șef al Băncii Centrale a Norvegiei.

Stoltenberg îşi va prelua noile atribuţii „în jurul datei de 1 decembrie”, a menţionat Ministerul Finanţelor norvegian. Astfel, oficialii de la Oslo au ținut să înlăture orice posibile speculații cu privire la rămânerea în funcție a șefului NATO pe perioada tensiunilor dintre Rusia și Occident privind Ucraina.

Între anii 2005 şi 2013, Jens Stoltenberg a fost prim-ministru al Norvegiei şi, printre alte posturi guvernamentale, el a mai ocupat și portofoliul de ministru de finanţe.

Stoltenberg este secretar general al NATO din 2014, iar actualul său mandat urmează să expire în septembrie.

