Klaus Iohannis e de acord! Veste uriașă despre pensii. Bucurie pentru milioane de români

Surse apropiate discuțiilor de la Cotroceni au declarat pentru Capital că, acum câteva zile, la o întâlnire dintre Nicolae Ciucă, Marius Budăi și Klaus Iohannis, președintele României a fost de acord să propună Comisiei Europene renegocierea procentului de 9,4% din PIB, din cadrul PNRR, pentru pensii.

PSD vrea un procent mai mare pentru pensii

Informația vine în contextul în care PSD a anunțat de mai multe ori că vrea să renegocieze PNRR, deoarece 9,4% din PIB pentru pensii este un procent mult prea mic, iar vârstinicii vor trăi în sărăcie. În schimb PNL și reprezentanții Guvernului spun că renegocierea procentului este exclusă.

„Guvernul României va respecta toate angajamentele privind reformele şi investiţiile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), fiind exclusă demararea oricărui demers de renegociere până în 2023, când va fi prima oportunitate în acest sens“, a declarat duminică, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Precizările de la Guvern au venit după ce ministrul fondurilor europene, Dan Vîlceanu, a afirmat că au existat „îngrijorări” ale Comisiei Europene în legătură cu declarațiile unor oficiali români care au cerut renegocierea procentului din PIB alocat pentru pensii.

Noi discuții în coaliție

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat săptămâna trecută că PSD vrea să renegocieze PNRR și a spus că premierul Nicolae Ciucă este de acord cu acest lucru. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că pensiile nu sunt plafonate de către Comisia Europeană, adăugând că va discuta cu specialiştii inclusiv în ceea ce priveşte contribuţia la Pilonul 2 de pensii.

„Noi avem un angajament în ceea ce priveşte pensiile şi cred că o să-l discutăm în interiorul coaliţiei. (…) Nu sunt plafonate. În primul rând, am vorbit de la început, de când a fost constituită această coaliţie, de o optimizare a PNRR. În al doilea rând, nu plafonează Comisia Europeană niciun plafon în direcţia pensiilor.

Vom discuta şi cu specialiştii, să vedem. Este trecută acolo o contribuţie la Pilonul 2 care să rămână în continuare, nu avem nimic împotrivă, dar să nu fie prinsă în acest procent. Deci, există soluţii tehnice”, a declarat liderul PSD la sediul central al partidului.

Florin Cîțu nu cedează

Florin Cîțu, liderul PNL a afirmat că forma actuală a PNRR este cea finală. Drept urmare, nu este normal să fie reluată procedura de negociere deoarece acest lucru va avea consecințe destul de neplăcute.

Am promis la un moment dat că nu vom introduce taxe și nu o vom face. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus atunci când am negociat că aceasta este forma finală a PNRR-ului am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vor reveni asupra lui pentru că asta ar însemna să reluăm toată procedura de negociere, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de milioane de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. Ne interesează reforma pensiilor, (…), să fie sustenabile ca să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030 spre exemplu. Ne interesează reforma salarizării, reforma administrației publice, programul România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială“, a declarat Florin Cîţu.

Mesajul lui Marius Budai

În legătură cu acest subiect a făcut declarații și Marius Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

„Urmare a informațiilor apărute pe surse în mass-media, dar și la cererea ziariștilor, fac următoarele precizări: Creșterea pensiilor este o necesitate, iar PSD a pus în programul de guvernare acest lucru. A fost o discuție la Cotroceni la începutul anului în care am susținut exact acest lucru, inclusiv din perspectiva renegocierii acelui procent de 9.4% din PIB pus din pix de dl Ghinea de la USR. Domnul Iohannis s-a interesat de acest lucru. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Muncii, nu voi renunța sub nicio formă la creșterea pensiilor și rezolvarea inechităților din sistem. Nu avem voie să lăsăm ca acțiunile fără logică ale USR, din PNRR, să afecteze milioane de pensionari. Este obligația noastră să apărăm drepturile pensionarilor”, a declarat Marius Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.