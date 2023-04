Kamara și Cristi Mitrea, scandal în direct. Artistul l-a acuzat pe fostul sportiv că nu este tată pentru copilul lui

Cristi Mitrea l-a criticat în repetate rânduri pe Kamara în timp ce acesta se afla în Jungla Dominicană. Cei doi s-au întâlnit la emisiunea lui Cătălin Măruță de la ProTV, iar conflictul a fost alimentat de Gabriela, una dintre cele mai bune prietene ale cântărețului. Kamara a fost invitat la emisiunea „La Măruță”, după ce a fost eliminat de la „Survivor”. El a adus mai multe cadouri din Republica Dominicană. Jumătatea trupei Alb Negru a spus că în timpul petrecut în Jungla Dominicană a adunat 15 kilograme de scoici.

Kamara a fost așteptat la întorcerea în țară de Gabriela, dar și de alți prieteni. „Toiagul meu a dispărut cu tot cu bagaj. I-am scris și inițialele pentru că Gabriela este cea mai bună a prietenă a mea. Erau mai multe lucruri scrise pe toiag”, a spus Kamara, care a vorbit și despre conflictele în care a fost implicat în competiția difuzată de „ProTV”. Artistul a mărturisit că participarea la acest concurs a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa.

„A fost senzațională. Ce mi-a plăcut a fost că nu mi-am pierdut nicio secundă capacitatea de a crea. Am reușit să fac ceva acolo, să mă bucur de viață. Eu număram secundele din momentul ce soarele atingea marea, erau 160 de secunde. Oamenii nu pot vedea totul. Nu m-am luat la trântă cu toți, m-am luat cu cei care nu m-au lăsat în pace nicio secundă”, a spus Kamara.

Kamara a vorbit despre scandalul cu DOC

Cântărețul a ținut să explice care a fost relația sa cu DOC, dar și de cei cei doi artiști au fost pe punctul de a se lua la bătaie. Kamara a susținut că DOC i-ar fi zis din momentul în care a ajuns în Jungla Dominicană că nu are voie să vorbească pentru că el este „copilul cel nou din curtea școlii”. Jumătatea trupei Alb Negru a mai adăugat că telespectatorii nu știu cu adevărat ce s-a întâmplat în „Tabăra Faimoșilor”, iar din acest motiv nici nu vrea să citească comentariile internauților.

„În momentul în care mi s-a spus că DOC are ceva cu mine, am zis să nu pun la suflet. Ce s-a întâmplat a fost că eu nu voiam să vorbesc de Leon. Nu am fost nici un înger, nici un demon acolo. Eu acum ce voiam să explic, nu că aș avea de ascuns ceva, eu am dat replică după ce am fost presat de mai multă vreme. Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău”, a mai spus Kamara.

Cristi Mitrea, despre comportamentul lui Kamara

Cristi Mitrea nu a trecut cu vederea comportamentul lui Kamara din Jungla Dominicană. Fostul iubit al Andreei Mantea consideră că artistul a fost cel care a provocat atât fizic, cât și verbal toate conflictele în care a fost implicat. De asemenea, Mitrea i-a spus fostului concurent de la „Survivor” că nu înțelege de ce acesta s-a comportat în acest fel. Gabriela a intervenit în acest moment și l-a acuzat pe fostul sportiv că îl provoacă pe Kamara.

„Nu asta ai făcut și tu Kiriță, la Sunt celebru? Nu ai înțeles nimic. Dacă m-ai lăsa să vorbesc. Până acum ai vorbit mai mult decât mine. Ca să se afle lucrurile, trebuie să fiu lăsat să vorbesc. Dacă voiam să fiu agresiv… Eu am vrut să fiu cât se poate de blând. Se ajunge la un moment dat când nu mai poți să duci. În ziua respectivă am avut o ceartă tocmai cu Bianca, la momentul respectiv era prietenă cu DOC și au făcut gașca aia ca să mă dărâme și mai mult”, i-a răspuns Kamara lui Cristi Mitrea.

Un întreg scandal a început între cele două vedete. Cristi Mitrea i-a acuzat pe Gabriela și Kamara că își împrumută replicile. Jumătatea trupei Alb Negru a continuat prin a spune că are această atitudine față de fostul sporitiv pentru că nu este lăsat să vorbească. „Așa e făcut omul, când e negru, aruncă cu răutăți, sufletul”, a replicat Cristi Mitrea. Măruță l-a atenționat pe fostul sportiv că această replică ar putea să fie interpretată greșit.

Kamara a comentat relația lui Cristi Mitrea cu fiul său

Scandalul dintre cei doi nu s-a oprit aici. Kamara l-a acuzat pe Mitrea că nu este tată pentru copilul pe care îl are cu Andreea Mantea. Artistul a subliniat că Mitrea nu îl poate judeca pe el din niciun punct de vedere. „Eu măcar sunt trecut în certificatul copilului meu. Simt nevoia să-i spun. Dacă este nepoliticos și nu știe să lase un om să vorbească când e întrebat, eu pot să-i dau niște răspunsuri atât de dure încât o să vadă cum este”.

Fostul sportiv nu a trecut cu vederea replica făcută de Kamara și i-a spus că acest dialog ar putea continua foarte mult timp. „De ce nu mergem la muncă și mergem la cerșit în emisiuni din astea?”, a mai adăugat Mitrea. În acest moment Cătălin Măruță a intervenit și a încercat să îi explice lui Kamara că telespectatorii îl consideră agresiv pentru că reacționează în acest fel.

În ciuda explicației prezentatorului de televiziune, cântărețul nu a încetat scandalul și a spus despre Mitrea că este un țânțar care îl bruiază când vrea să vorbească. „Nu-mi pare rău pentru nimic din ce s-a întâmplat acolo. N-am jucat niciun personaj. O să vă rog frumos să-i dați un Xanax lu’ ăsta micu’ să se calmeze, ca să pot vorbi”, a mai spus Kamara în timpul emisiunii de la ProTV.