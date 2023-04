De ce a fost a fost dat afară Ionuț Iftimoaie de la Survivor România. Fostul luptător a izbucnit în lacrimi

Ionuț Iftimoaie a fost dat afară de la Survivor România înainte de Paște. Fostul luptător a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat de la Daniel Pavel că familia lui se confruntă cu probleme grave și că nu le-au putut rezolva fără el.

„Am de făcut un anunț extrem de important. În această seară, pentru unul dintre voi va fi ultimul consiliu tribal. Ați auzit bine, unul dintre voi părăsește competiția. Și nu o face nici pe motive medicale, nici pe încălcarea regulamentului.

Motivele sunt de natură personală. Lucruri de o importanță extremă, de natură personală. Asta înseamnă… acasă! Este vorba despre Ionuț Iftimoaie”, va fi anunțul pe care Daniel Pavel îl va rosti, la „Survivor România” 2023.

Producătorii Survivor România, excepție pentru Iftimoaie

Prezentatorul emisiunii de la PRO TV a declarat că producătorii vor face o excepție pentru Ionuț Iftimoaie și că speră să își rezolve problemele cât mai repede.

„Familia ta are nevoie de tine, acasă! Sunt probleme personale de o natură extrem de importantă. Este o excepție de la ceea ce facem aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al tău, se pot rezolva”, a spus prezentatorul show-ului de la PRO TV.

Pentru cele 13 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, luptătorul ar fi primit pentru fiecare săptămână suma de 4.000 de euro. Chiar dacă a fost departe de familie, de tehnologie și fără produse de îngrijire personală, Ionuț Iftimoaie a plecat acasă cu 52.000 de euro. El a mâncat doar orez și cocos.

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu”, a precizat celebrul luptător. „10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie a fost implicat și în scandaluri la Survivor România. El și Kamara și-au aruncat cuvinte dure în cele trei luni de competiție și nu au reușit să ajungă la un numitor comun.