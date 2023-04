Prima reacție a lui Ionuț Iftimoaie după ce a părăsit Survivor România. De ce a renunțat la competiție

Nu doar Kamara a părăsit Survivor România, ci și Ionuț Iftimoaie. El a ales să plece din competiția de la PRO TV, chiar dacă nu a fost eliminat. Acesta a declarat că s-a simțit trădat și că au fost multe momente dificile.

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu”, a precizat celebrul luptător. „10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie a mai spus că a plâns în momentul în care s-a revăzut cu familia și că atunci a realizat cât timp a petrecut departe de casă.

„A fost o surpriză mare la nivel de așteptare, mă așteptăm să fie și soția, au venit și copiii. M-au bușit lacrimile și eram de extrem de bucuros. 102 zile înseamnă enorm de mult fără ei. Timpul nu are preț. Timpul nu ți-l mai dă nimeni înapoi”, a precizat fostul concurent de la Survivor România 2023.

Iftimoaie, despre de la Survivor România

Ionut Iftimoaie a mai spus că nu regretă participarea la emisiunea Survivor România, dar că au fost multe momente în care a uitat cine este cu adevărat. El s-a simțit și trădat de o parte dintre colegii săi de echipă.

„Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă…Când încerci sa ii împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un momentan credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva.”„Acolo uităm cine suntem. S-au folosit cuvinte dure. <> Pe cine? Pe cel pe care îl nominalizai să plece acasă?”, a spus Iftimoaie pentru Click!.