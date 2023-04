Cine este persoana de care nu mai vrea să audă Kamara. Schimbare radicală după Survivor România

După ce a părăsit Survivor România, Kamara a declarat că nu va păstra legătura cu Ionuț Iftimoaie și că nu poate avea o relație de prietenie cu el. Artistul a mai povestit și ce a învățat din competiția de la PRO TV, dar și cum își va schimba viața.

„Mai degrabă ar putea suna întrebarea cu cine n-aș păstra legătura după acest show, ca să fie lista mai scurtă: Ionuț Iftimoaie. Cu el nu voi mai păstra legătura sub nici o formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo. Nu-l voi evita mai mult ca sigur, nu pot spune că vom deveni prieteni, pentru că nu am de unde să știu, dar cu siguranță aș vrea să-l cunosc și în afară show-ului.

Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nici o părere de rău în acest sens, nu am nici o ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață”, a spus Kamara.

Kamara, despre scandalurile de la Survivor România

Kamara a mai spus că a fost foarte real în competiție și că asta i-a adus și multe critici. Artistul a declarat că telespectatorii nu au avut ocazia să vadă și momentele în care se înțelegea cu colegii și în care gătea pentru ei. El și-a explicat și ieșirile necontrolate din competiție.

„Adevărul este unul simplu: de-a lungul unei zile, unei săptămâni sau unei luni un om poate fi și deștept, și prost, și calm, și nervos, și bun, și rău, pentru că așa suntem în viață. Nu putem fi perfecţi în orice clipă, în orice moment. Da, m-am și certat, e adevărat, dar m-am certat cu puțini oameni. M-am certat cu cei care m-au atacat în repetate rânduri și am văzut că nu merge cu vorba bună, cu zâmbete și că nu merge nici măcar cu sarcasm să-i combat. Atunci când am fost atacat cu referire la copilului meu, n-am mai rezistat și am livrat și eu o parte din mine pe care nu-mi place să o pun pe tapet. Așadar adevărul este că am fost în situația de a mă certa, dar în majoritatea timpului petrecut în această aventură eu am fost acela care a gătit, acela care a stat 6-8 ore în apă, că să găsesc scoici sau crabi pentru mâncare. Au fost zile în care am prins în jur de 50-60, ca să mâncăm toți cei de lângă mine și acest lucru poate fi dovedit. De asemenea am gătit, și nu numai pentru mine.

Am gătit multă vreme pentru mulți din tribul Faimoșilor. Am făcut tot ce poate să facă un om ca să supraviețuiască. Motiv pentru care majoritatea celor de-acolo mi-au spus că sunt „survivor all in” și că sunt cel mai capabil de a mă pune pe „survivor mode”. Eu cred că mi-am făcut datoria acolo și am livrat ce a fost mai bun din mine. E adevărat că în unele momente m-am și enervat și am lăsat să iasă din mine ce nu-mi doresc să iasă, și anume să mă cert cu oameni și să le zic tot ce am pe suflet. Poate că uneori oamenii sunt obișnuiți cu falsitatea, să nu li se spună în față, iar eu nu am vrut să fiu un personaj, să joc un rol fals, ca apoi să zică lumea că am jucat un rol. Am fost eu, am fost și supărat, și fericit, m-am și bucurat, am fost și trist, mi-a fost foame, am fost și sătul. Mi-am trăit aventura din plin și am spus tuturor ce am simţit verde în față, ori de câte ori a fost cazul”, a spus Kamara pentru Click.