De ce e Kamara dezamăgit după ce a fost eliminat de la Survivor România. Care era miza lui la concurs

Competiția Survivior România se apropie de final, iar competiția este din ce în ce mai strânsă. În această săptămână, Kamara și Dan Ursa au fost nominalizați pentru eliminare. Fostul Război a reușit să câștige inimile telespectatorilor pentru că, în cele 14 săptămâni de concurs, el nu a fost implicat în niciun conflict și a fost mereu axat pe țelul lui.

Evoluția lui Kamara în competiție a fost total diferită. Artistul a fost implicat în multe conflicte și a reacționat de fiecare dacă când ceva nu era pe placul lui. Acest comportament a determinat telespectatorii să îl vadă cu alți ochi, pierzând susținerea lor.

„Concurentul care părăsește Survivor România 2023 este Kamara. Kamara, pentru tine Survivor România se oprește aici, în această zi”, a anunțat prezentatorul Daniel Pavel, în urma exprimării votului de către public.

Kamara, în lacrimi după eliminarea de la Survivor. Mesajul emoționant transmis de artist

Atunci când și-a auzit numele, ochii artistului s-au umplut cu lacrimi. El este dezamăgit de el pentru că nu a reușit să câștige Survivor România 2023, pentru fiul său, care se confruntă cu probleme de sănătate.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc!”, a spus Kamara, vizibil emoționat.

Artistul susține că, chiar dacă nu ajuns în finală, este sigur că fiul său, Leon, este mândru de el. Kamara a mai mărturisit că nu este supărat pe nimeni și l-a felicitat pe Dan Ursa că a rămas în competiție și nu a fost eliminat.

„Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a mai declarat Kamara.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Leon, fiul lui Kamara

Artistul a declarat că se află în această competiție doar pentru fiul său, care are probleme de sănătate. Leon a fost supus mai multor intervenții chirurgicale încă de la naștere, chiar dacă el s-a născut sănătos.

„Pe mine mă știe lumea. Nu aveam nevoie să vin la Survivor, nu aveam nevoie să vin la Survivor să știe cine sunt. Eu am venit aici, pentru el (n.r. băiețelul lui bolnav), pentru a reuși să fac ceva, din tot ce nu am reușit în unele momente. Dar bineînțeles că, ca de obicei, apare câte un demon, un diavol în calea mea, care se pune de-a curmezișul să îmi încurce pașii.”, spunea Kamara, după o ceartă pe care o avusese cu DOC.

Fiul artistului s-a născut sănătos însă, din cauza unei erori medicale, totul s-a schimbat. Potrivit lui Kamara, micuțul nu a fost băgat la incubator atunci când s-a născut și a fost alăptat la șase ore după ce a fost adus pe lume. Aceste erori au dus la boala de care suferă acum Leon.

„Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a spus artistul în urmă cu doi ani, la XNS.

Artistul a explicat că, atunci când fiul lui crește, mușchii nu se dezvoltă, însă oasele se lungesc. Din acest motiv au fost necesare mai multe intervenții chirurgicale, care trebuie făcute până când Leon va crește.

„Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon. La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi. Există riscul să i se strâmbe oasele. Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată.

Doctorul a venit în România si l-a evaluat. A zis că poate să o facă în septembrie. Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi. (…) Dacă nu s-ar opera la timp, problemele ar fi ireversibile. Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic”, a mai spus Kamara la Xtra Night Show.