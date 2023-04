Kamara, umilit din nou după eliminarea de la Survivor: „Nu ai niciun pic de bun simț. Ce meserie ai tu?”

Kamara a fost marți în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu gândul de a vorbit despre întreaga experiență din Republica Dominicană. Aici lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar artistul a avut un schimb de replici acid cu Cristi Mitrea. Din cauza acestui scandal, Kamara susține că nu a fost lăsat să vorbească.

Cântărețul și-a dorit să vorbească despre comportamentul său, aspru criticat de fani, așa că i-a cerut lui Cătălin Măruță să revină în emisiune. Kamara susține că în ediția de marți nu a fost lăsat să vorbească, așa că prezentatorul i-a oferit dreptul la replică.

Măruță l-a invitat și în ediția de miercuri pe Kamara, însă acesta a avut un nou schimb de replici cu sportivul. Atmosfera a fost una tensionată, după ce prezentatorul a citit mai multe mesaje în care telespectatorii criticau comportamentul artistului din emisiunea Survivor România. Aceștia susțin că artistul „are ceva malefic în el”.

„Nu toți oamenii și-au făcut părerea asta despre mine, unii și-au făcut părerea asta despre mine. Unii pot fi de partea mea, nu pot să fiu pe placul tuturor, nici nu vreau asta, pentru că ar înseamna să fiu fals. Puteam să tac la Survivor, să joc un rol, să fac pe victima. Eu nu pot să tac, vreau să fiu eu. Dacă mă supăr, mă supăr, dacă nu, nu, așa e în viață”, a spus Kamara.

Kamara, un nou scandal cu Cristi Mitrea

Nici în ediția de miercuri spiritele între artist și sportiv nu au fost liniștite. Cristi Mitrea l-a confruntat pe artist, iar acesta a răbufnit susținând că el are realizări în industria muzicală, însă luptătorul nu are niciun merit în sportul românesc.

Dialogul dintre cei doi a fost unul acid, replicile fiind extrem de dure cu privire la carierele lor.

„Kamara: Dragul meu, față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii, înțeleg că ești ofuscat. Am 19 ani de cariera în muzică, cu aceeași trupă.

Cristi Mitrea: Ce trupă? Mai există trupa?

Kamara: Da, trupa mai există, tu mai exiști? (…) Tu ești o tentativă de luptător, ai 42 de ani, ce realizări ai tu să vorbești cu mine?

Cristi Mitrea: Nu ai niciun pic de bun simț. Ce meserie ai tu? Ce faci, concret? Unde cânți?

Kamara: Eu cânt, am concerte”, a fost schimbul de replici dintre artist și sportiv.

Revenind la acuzațiile aduse de telespectatori, Kamara a ținut să precizeze, din nou, că a ales să fie natural în competiția Survivor România. Nu și-a mascat reacțiile, chiar dacă unele dintre ele nu au fost tocmai calme și a recunoscut că unele nu îi fac cinste.

„Față de alți oameni, eu sunt real, am fost eu, nu am jucat niciun rol. Un om se mai și supără pe lumea asta. Este firesc să am și reacții care să nu fie pe placul tuturor. Puteam să joc, dar am ales să fiu real. Am reacționat când am fost și eu atacat”, a mai spus Kamara, la PRO TV.